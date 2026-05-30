Iván Sevilla 30 MAY 2026 - 16:15h.

Tres personas de entre 30 y 47 años fueron arrestadas por sustraer bienes valorados en más de 30.000 euros

Los negocios que sufrieron los robos se ubican en Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado

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ToledoUna banda con tres detenidos ha sido desarticulada por presuntamente cometer hasta 30 robos con alunizajes en comercios de varios municipios de la provincia de Toledo.

Según ha comunicado la Guardia Civil este 30 de mayo, utilizaban el método de estampar las partes traseras de los coches contra las puertas o los escaparates de los establecimientos, como ocurrió en una tienda de lujo de Barcelona.

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El grupo criminal desmantelado, cuyos miembros tienen entre 30 y 47 años, estuvieron actuando desde mediados del mes de abril en adelante. Los propietarios de negocios afectados interpusieron denuncias.

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A través de diversas vías, los agentes lograron obtener datos que terminaron siendo claves para identificar y localizar a los presuntos autores de los robos con fuerza. También dieron con el vehículo que usaban.

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Sustracción de bienes valorados en más de 30.000 euros

En una primera fase de la investigación, los guardias civiles encargados del caso detuvieron a los implicados en la localidad de El Vellón (Madrid), y en otra se centraron en la de Illescas (Toledo).

Ya pasaron a disposición judicial. Tienen numerosos antecedentes por hechos similares, delitos contra el patrimonio. Otra persona fue investigada como cooperadora necesaria en los hechos atribuidos a la banda.

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De los robos, los cometieron en los pueblos de Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado. Llegaron a sustraer bienes valorados en más de 30.000 euros, aparte de los daños ocasionados en fachadas.