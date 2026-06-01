La presa de Baños de Cerrato, donde fallecieron ahogadas las dos mujeres, no está permitido el baño, pese a su fácil acceso

El dolor de Aitor Martínez tras morir ahogadas su mujer y su suegra intentando salvar a su hijo en la presa de Baños de Cerrato: "Está destrozado"

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Dos mujeres fallecieron este domingo tras lazarse al agua en la presa de Baños de Cerrato a rescatar a su hijo y nieto, de tan solo cinco años. El menor estaba jugando en la orilla con una tabla de surf cuando fue arrastrado por una corriente hasta una zona donde había remolinos. Su madre y su abuela, que no sabían nadar, murieron ahogadas.

Unos pescadores rescataron al niño de cinco años “que estaba agarrado a una rama, tragando mucha agua y sujetando el cuerpo de su madre”. Una familia encontró el cuerpo de la abuela, de 52 años, muerto en el agua y no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La presa de Baños de Cerrato no está permitido el baño y es una zona de pescadores, pero no hay ningún cartel que lo indiquen y además tiene muy fácil acceso, por lo que muchas personas acuden allí para disfrutar de los días de mucho calor. El alcalde confesaba que “no tenía conocimiento” de que las personas fuesen a bañarse, pero recomienda no hacerlo “porque el río es muy peligroso”.

El padre y marido de la fallecida en Baños de Cerrato

La provincia de Palencia continúa conmocionada por la triste noticia del fallecimiento de la abuela y la madre de Nazael, como también ha causado una profunda consternación en el entorno más cercano de Aitor Martínez Antonolín, un futbolista de 35 años del CD Villamuriel, padre, marido y yerno de las fallecidas y del pequeño que ya ha sido dado de alta en el centro de salud al que fue trasladado tras ser rescatado del río.

Todos los vecinos de Baños de Cerrato guardaron un minuto de silencio en respeto a las dos fallecidas y en apoyo a sus familiares. El hermano de la mujer fallecida y tío del pequeño, tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia al sufrir un duro shock tras la muerte de su madre y hermana.