La zona donde murieron las dos mujeres ahogadas en la presa de Baños de Cerrato, es de pesca, está prohibido el baño y no hay carteles que lo indiquen

La principal hipótesis de la tragedia en Palencia: una corriente arrastró a la madre, la abuela y al niño de cinco años, según los investigadores

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Dos mujeres, de 32 y 52 años han fallecido en la presa de Baños de Cerrato, en Palencia intentando salvar a su hijo y nieto de cinco años. El pequeño se encontraba jugando con una tabla de surf infantil cuando cayó a una zona en la que no le resultó nada fácil salir porque estaba siendo arrastrado por una corriente. Al final, el niño ha logrado sobrevivir tras ser rescatado por unos pescadores que le vieron junto a un tronco de árbol.

El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con el pescador que rescató al pequeño y fuentes del caso han confirmado que "la madre y la abuela no sabían nadar", tal y como explica el reportero Álvaro Lantada, en directo desde la presa: "Aunque en la orilla la profundidad es mínima y el agua está prácticamente estancada, a unos metros hay corrientes mucho más evidentes y potentes".

"El niño estaba jugando con una tabla de agua cuando fue arrastrado por una corriente y detrás de él fueron a intentar rescatarlo su madre y su abuela que terminaron falleciendo ahogadas en una zona donde no está permitida el baño". Lo que parecía una tarde tranquila en familia disfrutando de los primeros días de verano, terminó siendo una tragedia que jamás se fueron a imaginar.

La zona en la que fallecieron no tenía señalización

La zona en la que fueron encontrados los cuerpos sin vida de las dos mujeres y el niño no había carteles que indicasen que no estaba permitido el baño, ni tampoco socorristas o cualquier otro tipo de vigilancia. El alcalde de Ventas de Baño, José María López Acero, asegura que "no tenía conocimiento de que la gente fuese a bañarse ahí": "Pero me imagino que habrá zonas del río donde la gente lo haga. Yo recomendaría que la gente tenga mucho cuidado porque el río es peligroso, no solo ahí, sino por otros sitios".

El pequeño estaba jugando en la zona que no cubría, pero una corriente le acabó arrastrando. El pescador que rescató al niño tuvo que acceder hasta la zona, pese a que no había casi agua en esa parte del río. El pequeño pudo sobrevivir, pero su madre y su abuela, que también fueron arrastradas por la corriente, terminaron muriendo por ahogamiento.

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En Venta de Baños, los vecinos han guardado un minuto de silencio por las dos mujeres fallecidas, todos ellos siguen conmocionados tras enterarse de la triste noticia, incluso el tío del menor tuvo que ser atendido por el servicio de emergencia tras sufrir un duro shock al contemplar toda la escena.