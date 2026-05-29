Informativos Telecinco recoge las claves más importantes para evitar ahogamientos y cómo ayudar a otras personas en la playa

Surfistas de Guipúzcoa se organizan para rescatar bañistas ante la falta de socorristas: "Hemos perdido la cuenta de a cuántos hemos salvado"

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Los efectivos continúan buscando a Illán Fariña, el joven de 19 años que desapareció hace cinco días en la playa asturiana de Salinas. Este fin de semana la Guardia Civil y los bomberos continuarán su búsqueda empleando helicópteros que sobrevuelen las zonas de mar más cercanas.

En España, solo en lo que va de año, se han registrado 108 muertes por ahogamiento y los expertos han recomendado extremar la precaución para aquellos bañistas que han comenzado antes de lo previsto la época de playa, ya que por el momento los socorristas no han iniciado su temporada.

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El equipo de Informativos Telecinco ha pedido a algunos expertos, como Salvador Perelló, responsable de la formación en Salvamento Marítmo, las claves para evitar el riesgo de ahogamiento. El experto explica que lo más importante si nos encontramos en una situación de riesgo en el agua es "mantener la calma": "Si mantengo la calma, todas las personas somos capaces de flotar".

Cómo ayudar a una persona que se está ahogando

Entrar en pánico es el error más cometido por todas las personas que sufren riesgo de ahogamiento, y no solo es peligroso para ellos mismos, sino también para el que trata de rescatarle: "Tengo que ir rodeándolo para que no se apoye en mí, siempre sin perderlo de vista, buscar la espalda de la persona y contactar con él".

Las corrientes de agua es uno de los factores de la vida marítima que pone en peligro a la persona porque nos arrastra mar adentro haciendo muy difícil el regreso a nado: "En vez de luchar, ir hacia la orilla, vamos a nadar para ir a la playa perpendicular a la corriente para intentar salir de esa corriente y poder volver hacia la playa: "Cogemos un elemento de explotación de fortuna y nos dirigimos a la persona sin perderla de vista".

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Todos estos consejos son muy importantes para esta época del año en la que las playas comienzan a llenarse de los primeros bañistas, pero están sin vigilar por parte de profesionales.