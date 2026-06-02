El Ministerio Fiscal sostiene que los hechos serían constitutivos de un delito de asesinato agravado, al tratarse de un recién nacido

La acusada de matar a su bebé será enjuiciada por un tribunal popular

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La Fiscalía ha solicitado la prisión permanente revisable para la acusada de la muerte de su bebé recién nacido en el municipio de Cilleros (Cáceres), en una causa que será enjuiciada por un tribunal popular y que se encuentra pendiente de una vista oral para solicitar la libertad provisional de la acusada, que lleva dos años en prisión preventiva.

El Ministerio Fiscal sostiene que los hechos serían constitutivos de un delito de asesinato agravado, al tratarse de un recién nacido, lo que fundamenta la petición de la pena más grave, según ha confirmado el letrado Ángel Luis Aparicio, abogado defensor de la joven, que tenía 21 años cuando sucedieron los hechos.

La acusada no sabía que estaba embarazada

El abogado defensor sostiene que no existió intencionalidad en los hechos y plantea que la acusada no era consciente de su embarazo en el marco de lo que describe como un “embarazo críptico o silencioso”. Ante esta creencia de inocencia, el abogado ha indicado que la acusada no sabía que estaba embarazada, “ni ella ni nadie de su familia, ni su propia pareja”, ha indicado.

Los hechos se remontan al 21 de junio de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a la acusada, si bien el hallazgo del bebé se produjo en el domicilio de la joven un día antes, alertados por los vecinos.

Hasta unos días después del hallazgo del cadáver del bebé, no se procedió al arresto de la mujer quien, tras el momento de los hechos, permaneció ingresada en el Hospital Ciudad de Coria, en Cáceres, recibiendo asistencia médica.

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La juez de guardia acudió al levantamiento del cadáver del recién nacido en el domicilio después de que los agentes se personaran en la vivienda junto a un equipo de profesionales sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño. La autopsia reveló que el bebé nació vivo.