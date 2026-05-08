La Junta de Extremadura ha informado del ingreso hospitalario de una niña de 11 meses por meningitis en Badajoz

La menor está ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde actualmente se encuentra estable

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BadajozLa Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura ha notificado un caso de meningitis en una niña de 11 meses en Badajoz, Extremadura. Según informan medios locales como 'Canal Extremadura', la menor está ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde actualmente se encuentra estable.

"Entre las medidas adoptadas, se ha procedido al aislamiento del caso y al ingreso de la menor en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz", informan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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El protocolo establecido

Por su parte, las autoridades sanitarias han iniciado el estudio de contactos, incluyendo el ámbito familiar, escolar y sanitario, y han "administrado quimioprofilaxis antibiótica preventiva a las personas cercanas", indica 'Canal Extremadura'.

Entre las medidas aplicadas, figuran la de establecer un control de las personas que han tenido contactos estrechos con la víctima, ya que la bacteria se transmite por las secreciones respiratorias de la persona enferma y puede afectar a los que han tenido un contacto de proximidad con ella en los últimos días, por lo que deben someterse a una profilaxis antibiótica.

Además, Salud Pública de Extremadura ha confirmado que se mantendrá una "vigilancia activa de todos los contactos", con el objetivo de evitar posibles nuevos casos y garantizar el control de la situación.

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¿Qué es la meningitis?

La meningitis, una enfermedad grave caracterizada por producir inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, afecta a unos 2,5 millones de personas y que causa unas 250.000 defunciones cada año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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¿Cómo se contrae la meningitis?

Esta enfermedad puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, pero la forma bacteriana es la más peligrosa y puede provocar la muerte en pocas horas si no se trata de inmediato.

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Cuándo sospechar de la meningitis: síntomas

Desde la SEN instan que es importante tener en cuenta que, ante cualquier sospecha de meningitis, es aconsejable acudir de inmediato al médico o al hospital, ya que la detección y el tratamiento precoz son fundamentales para salvar vidas y reducir secuelas una vez que se ha desarrollado esta enfermedad.

Entre los síntomas más comunes destacan fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y erupciones cutáneas. En bebés y niños pequeños puede manifestarse con irritabilidad inexplicable, vómitos y abultamiento de la fontanela.

Secuelas de la meningitis

Entre las posibles secuelas destacan problemas auditivos, de vista, del habla, del lenguaje, de memoria y otros problemas neurológicos derivados del daño cerebral producido por la enfermedad, así como amputaciones de extremidades (cuando la infección de la meningitis se extiende al torrente sanguíneo produciendo sepsis) que afectan seriamente la calidad de vida.

De hecho, la meningitis es la sexta enfermedad neurológica que más discapacidad provoca en el mundo, tras el ictus, la encefalopatía neonatal, la migraña, la demencia y la neuropatía diabética.

¿Cómo evitar la meningitis?

En España, en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, frente a los 270 del año anterior, por lo que desde la Sociedad Española de Neurología instamos a reforzar la prevención y vacunación, animando a padres y cuidadores a que sigan el calendario de vacunación de niños y adolescentes y tengan precaución en los contactos con personas que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad.

Lavarse las manos frecuentemente, no compartir utensilios, desinfectar y ventilar los espacios comunes, cubrirse al toser o estornudar, o usar repelente y ropa protectora en zonas con mosquitos u otros animales que puedan transmitir infecciones son hábitos importantes para evitar su contagio.