Un turista alemán de 73 años falleció este martes tras sufrir un ahogamiento, pese a los intentos de reanimación de socorristas y sanitarios

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Un hombre alemán de 73 años ha fallecido este martes tras sufrir un ahogamiento en el Caló de ses Llises, en la localidad turística de Peguera, en el municipio mallorquín de Calvià, según ha informado Europa Press a partir de los datos facilitados por el SAMU 061.

Según ha informado el SAMU 061, el aviso se ha recibido sobre las 13:25 horas, momento en el que se ha activado el dispositivo de emergencia para asistir al bañista. Antes de la llegada de los sanitarios, socorristas de la zona y varios bañistas lograron sacar al hombre del agua e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Recuerdan la importancia de extremar las precauciones durante el baño y respetar las indicaciones de seguridad

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias, cuyos efectivos continuaron con las tareas de asistencia avanzada al comprobar que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos realizaron durante varios minutos maniobras de soporte vital avanzado con el objetivo de revertir la situación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

El fallecimiento se produjo en una de las zonas de baño más concurridas de Peguera durante la temporada turística. La rápida intervención de socorristas, bañistas y servicios de emergencia no fue suficiente para evitar el fatal desenlace.