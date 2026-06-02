El detenido estaba utilizando presuntamente la vivienda de un familiar para tráfico de hachís: tenía denuncias recientes de varios vecinos

En las últimas semanas robó en nueve trasteros de la comunidad de vecinos, a algunos de los cuales agredió y coaccionó

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MenorcaUn hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Mahón, en Menorca, tras amenazar a sus vecinos y llegar a introducir el cañón de un arma de fuego en la boca de una persona. Tras estos hechos, el arrestado ha ingresado en prisión provisional.

La investigación sobre lo ocurrido, concretamente, se inició a finales del pasado mes de marzo tras conocer que el varón estaba utilizando presuntamente la vivienda de un familiar para tráfico de hachís. Además, en las últimas semanas robó en nueve trasteros de la comunidad de vecinos, a algunos de los cuales agredió y coaccionó.

El detenido tenía denuncias recientes de sus vecinos por allanamiento de morada y amenazas de muerte

Detallando los hechos, la Policía Nacional ha subrayado que el presunto autor, en efecto, y en el marco su actitud violenta, llegó a introducir el cañón de un arma de fuego en la boca de una persona para amenazarla por motivos vinculados al tráfico de drogas, obligándole a arrodillarse por la fuerza e infligiéndole sufrimiento psicológico.

De igual modo, también constaban contra él denuncias recientes de varios vecinos por allanamiento de morada y amenazas de muerte explícitas, con armas blancas y de fuego.

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En ese sentido, en una ocasión el agresor accedió ilícitamente a la vivienda de una de sus víctimas a través de la terraza, encañonando a esta con un arma de fuego cargada y obligándole bajo coacción a realizar transferencias económicas inmediatas, con el pretexto de costear supuestas intervenciones policiales previas de las que culpaba a la víctima.

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La 'Operación Fuego' y el arresto del acusado

Ante estos hechos, la Comisaría de Maó estableció un dispositivo de urgencia denominado 'Operación Fuego', que comenzó con una estricta vigilancia sobre el domicilio y solicitando de manera urgente un mandamiento judicial de entrada y registro.

El registro domiciliario, que se realizó a principios de la semana pasada, se saldó con la incautación de un arma de fuego, munición real, hachas, cizallas, otras armas blancas y un bote de fumígeno, todo ello empleado para proferir amenazas. Además se recuperaron diversos efectos electrónicos sustraídos, valorados en más de 4.500 euros.

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De este modo, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de los delitos de detención ilegal, extorsión, robo con fuerza, allanamiento de morada, amenazas graves y daños.