El suceso ocurrió cuando la mujer se encontraba limpiando las ventanas de su domicilio

En el domicilio de la víctima se encontraba su marido, que no se había percatado del trágico suceso

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CádizUna mujer de 77 años ha fallecido después de precipitarse desde la ventana de su vivienda, situada en la barriada Río San Pedro, en Puerto Real, Cádiz.

El trágico accidente ocurrió la mañana de este pasado lunes, cuando la mujer se encontraba limpiando las ventanas de su domicilio. Por causas que aún se desconocen, la mujer perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde el tercer piso de la vivienda.

El marido no se percató del accidente

En un primer momento, los vecinos y las autoridades pensaron que la mujer había sufrido un desvanecimiento en plena calle, ya que no presentaba lesiones externas aparentes. La mujer incluso llegó a incorporarse y a andar tras la caída, pero se acabó desplomando. Fue atendida en un primer momento por el centro de salud de la zona hasta que llegaron los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvar su vida, según recoge el medio local Diario de Cádiz.

Las autoridades acudieron al domicilio de la víctima, donde se encontraba su marido, que no se había percatado del trágico suceso.