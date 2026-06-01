Muere una médica de 30 años en un accidente de tráfico tras salirse de la vía en la A-67 en Herrera de Pusierga, Palencia
La joven se salió de la vía con su coche en la A-67 a la altura del término municipal de Herrera de Pusierga
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PalenciaUna mujer gijonesa de 30 años, médica de profesión, ha muerto en un accidente de tráfico a primera hora de la mañana de este lunes. Según informa 'La Nueva España', se salió de la vía con su coche en la A-67 a la altura del término municipal de Herrera de Pusierga, Palencia.
La joven, cuyos padres son también d Gijón, había estado el último fin de semana en la ciudad. El entorno de la médica, que se encuentra muy afectado, ha confirmado la noticia. Según los primeros datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, el 112, y la Subdelegación del Gobierno de Palencia, el accidente tuvo lugar a las 06:55 horas en el kilómetro 82,9 de la A-67. Iba en sentido decreciente hacia Palencia. A esa altura, el turismo se salió de la vía y quedó en la mediana.
La joven estaba inconsciente y atrapada en el coche
Varias personas alertaron a los servicios de emergencia de que una conductora se encontraba herida, inconsciente y atrapada en el coche. El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar.
La Subdelegación del Gobierno de Castilla y León confirmó poco después que había fallecido. De momento, las autoridades investigan los hechos y desconocen las causas del accidente.