Los dos fallecidos son ocupantes de la furgoneta, cuyo conductor ha resultado también herido grave

El conductor del camión ha resultado herido leve: el siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 9 de la A-1223, que ha sido cortada

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HuescaDos personas han muerto y otras tres han resultado heridas de gravedad tras chocar una furgoneta y un camión en la carretera A-1223, en el punto kilométrico 9, a la altura del término municipal de Ilche, en Huesca.

Los dos fallecidos son ocupantes de la furgoneta, cuyo conductor ha resultado también herido grave. El del camión, por su parte, está herido leve, según ha precisado la Guardia Civil.

El choque entre la furgoneta y el camión en la A-1223

Los hechos han tenido lugar a aproximadamente las 8:45 horas, en el citado punto kilómetro de la carretera A-1223, que une Monzón con Poleñino, en sentido descendente.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, del equipo de siniestros viales de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, una dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

Allí, todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061 al hospital oscense de Barbastro, mientras los dos fallecidos serán trasladados por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca, sede del Instituto de Medicina Legal.

La circulación en la A-1223, cortada tras el mortal accidente de tráfico

Debido al suceso, la A-1223 ha sido totalmente cortada a la circulación, existiendo paso alternativo hacia la autovía A-22 y carretera nacional N-240.

Tras lo ocurrido, el equipo de siniestros viales con base en Huesca investiga las causas del accidente.