Gonzalo Barquilla 01 JUN 2026 - 17:41h.

Este lunes se cumplen siete años de la muerte de José Antonio Reyes: su hijo y el primo que sobrevivió al trágico accidente le recuerdan

Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, explicó hace unos meses si se ha planteado rehacer su vida: "Le sigo teniendo muy presente"

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Este lunes se cumplen siete años de la trágica muerte de José Antonio Reyes, uno de los futbolistas más destacados surgidos de la cantera del Sevilla FC. El utrerano, que fue el jugador más joven en debutar en Primera División con el conjunto hispalense al hacerlo con apenas 16 años, falleció el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-376, que une Sevilla y Utrera.

Reyes viajaba junto a sus primos Jonathan Reyes y Juan Manuel Calderón cuando el vehículo en el que se desplazaban se salió de la vía. Jonathan también perdió la vida, mientras que Juan Manuel Calderón logró sobrevivir. Con motivo de este séptimo aniversario, tanto el hijo del futbolista como el primo que sobrevivió al accidente han querido recordar públicamente su figura a través de las redes sociales.

José Reyes López recuerda a su padre con diversas fotografías

José Reyes López, el hijo de José Antonio Reyes, ha compartido varias historias de Instagram en homenaje a su padre. El joven ha difundido una imagen de dos coronas de flores junto a la tumba del futbolista, acompañada por el icono de una estrella fugaz, además de una fotografía junto a la estatua de Reyes situada en la entrada principal del nuevo Estadio Municipal San Juan Bosco de Utrera. Asimismo, ha compartido algunos de los homenajes que le han dedicado durante esta jornada clubes en los que militó, como el Sevilla FC y el Arsenal FC.

El joven de 18 años también ha querido publicar contenido relacionado con la Reyes Cup, así como una fotografía junto a un familiar, reflejando el respaldo que siempre ha encontrado en su entorno más cercano.

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José Antonio Reyes tuvo tres hijos de dos relaciones diferentes. Su hijo mayor, José Antonio Jr., nacido de su relación con Ana López, sigue los pasos de su padre en el mundo del fútbol y juega en las categorías inferiores del Real Madrid. Además, tuvo dos hijas, Noelia y Triana, fruto de su matrimonio con Noelia López.

Juan Manuel Calderón homenajea a su primo: "Sígueme soriendo desde arriba"

Juan Manuel Calderón, el primo de Reyes que sobrevivió al accidente de tráfico, también ha querido dedicar unas emotivas palabras al futbolista a través de las redes sociales.

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"Siete años sin ti y me sigues haciendo falta como el primer día. No me dejes caer, sígueme sonriendo desde arriba, mi rey", ha escrito Calderón junto a una fotografía en la que ambos aparecen juntos y que evidencia la estrecha relación que mantenían.

Calderón sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo al intentar rescatar a sus dos primos después de salir despedido del vehículo. Permaneció ingresado durante 58 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío y recibió el alta el 29 de julio de 2019. Tras su recuperación, describió a José Antonio Reyes como un "ángel" en su vida.

La trayectoria de José Antonio Reyes en el mundo del fútbol

La figura de José Antonio Reyes continúa muy presente en el recuerdo de familiares, amigos y aficionados. A lo largo de su carrera defendió las camisetas del Sevilla FC, Atlético de Madrid, Arsenal FC, Real Madrid, Benfica, RCD Espanyol, Córdoba CF, Xinjiang Tianshan Leopard y Extremadura UD. Además, disputó 21 encuentros con la selección española absoluta, en los que anotó cuatro goles.

Su palmarés estuvo a la altura de su trayectoria. Conquistó una Premier League, una FA Cup y una Community Shield con el Arsenal; una Liga con el Real Madrid; una Copa de Portugal con el Benfica; una Supercopa de Europa y una Copa Intertoto con el Atlético de Madrid; y cinco títulos de la Europa League, tres con el Sevilla y dos con el conjunto rojiblanco. También fue campeón de Europa sub-19 con España y logró el ascenso a Primera División con el Sevilla.

Reyes no llegó a retirarse del fútbol profesional. En el momento de su fallecimiento, el 1 de junio de 2019, seguía en activo a los 35 años y militaba en el Extremadura UD, el último equipo de una carrera que le convirtió en uno de los futbolistas españoles más laureados de su generación.