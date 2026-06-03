Buscan a Esther Dessire H.G., una menor de 15 años desaparecida en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, desde el 30 de mayo

Desde CNDES se ha pedido la máxima difusión para intentar conseguir cualquier pista que pueda dar con el paradero de Esther Dessire H.G.

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Arroyo de la EncomiendaEl Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha lanzado un alerta ciudadana a través de sus página web en la que denuncia la desaparición de Esther Dessire H.G., una menor de 15 años cuyo rastro se perdió el pasado 30 de mayo en la localidad de Arroyo de la Encomienda, Valladolid.

La alerta se ha publicado y se ha compartido en las redes sociales de los canales oficiales del organismo dependiente del ministerio de Interior. Además, se ha solicitado la máxima difusión a los usuarios de las redes sociales para intentar conseguir cualquier pista que pueda dar con el paradero de Esther Dessire H.G.

La desaparición de Esther Dessire H.G.

Según se detalla en la alerta, la joven de 15 años mide 170 centímetros, sus ojos son de color verde, tiene el pelo de color castaño, liso y largo.

El rastro de Esther Dessire H.G. se perdió el pasado 30 de mayo en la localidad de Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Desde entonces, ni sus familiares ni su entorno tienen noticias de ella.

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¿Cómo aportar información?

Desde la asociación SOS Desaparecidos piden la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la menor. Si tienes alguna información sobre el caso, puedes llamar a los teléfonos +34 642 650 775 o +34 649 952 957, o bien escribir un mail a info@sosdesaparecidos.es

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Además, si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. También se puede contactar con la Policía Nacional o la Guardia Civil a través de los canales como