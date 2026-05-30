Iván Sevilla 30 MAY 2026 - 20:03h.

Sigue la búsqueda de Ángel V.G., persona vulnerable con principio de alzhéimer y que podría haberse desorientado

El octogenario fue visto por última vez el 22 de mayo en la calle Carmen de Écija y continúan las batidas para dar con él

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SevillaSigue la búsqueda de Ángel V.G. cuando se ha cumplido más de una semana desde que denunciaron que había desaparecido en Écija (Sevilla). Sí que han localizado ya la pulsera GPS que llevaba el anciano de 84 años.

Así lo ha podido saber Informativos Telecinco, tras hablar también con la alcaldesa Silvia Heredia: "Vino con su familia, se quedó esperando a las puertas de unas oficinas, pero cuando salieron a reencontrarse con él, ya no estaba".

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Con principio de alzhéimer, creen que podría haberse desorientado aquel 22 de mayo. En concreto, se le perdió la pista en una tienda de la calle Carmen. Había ido al pueblo a realizar unas gestiones, pues reside en la pedanía de Matarredonda.

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La regidora ha hecho un llamamiento a través de nuestros micrófonos para que los vecinos "revisen su segunda residencia o casa rural si tienen alguna en la comarca", por si pudiese estar por los alrededores o refugiado allí.

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Al ser una persona vulnerable, el octogenario podría estar en apuros igualmente por las altas temperaturas que se están registrando estos días en la provincia sevillana y cordobesa, sobre todo.

Su dispositivo de ubicación, hallado en las villas Astigi

De complexión normal y pelo blanco, se ha difundido cómo es su apariencia física para poder reconocerlo. Vestía una camisa de rayas azules y blancas, además de un pantalón vaquero, el día que se le perdió el rastro en la calle Carmen del pueblo.

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Precisamente el dispositivo de ubicación o localización que llevaba puesto, "que le habían regalado", según nos ha precisado Heredia, se ha encontrado en las villas Astigi, una urbanización a las afueras de Écija.

Esa zona está a 56 minutos a pie del lugar donde se le vio por última vez. Desconocen cómo pudo llegar hasta allí. De momento, las batidas que se han ido organizando desde que desapareció no han dado resultado exitoso.

En ellas participan agentes de la Policía Local y Nacional con caballos, o canes de rastreo de la UCR Alpesa, un equipo de voluntarios especializado en la búsqueda de personas en paradero desconocido.

Aparte de grupos de vecinos que se han unido a las labores, incluso desplazados desde Mairena del Alcor, Posadas, Fuente Palmera, Fuentes de Andalucía y Palma del Río, colaboran efectivos de Protección Civil.

Están centrándose en todo el municipio, sin dejar de mirar en caminos rurales, urbanizaciones y cauce e inmediaciones del río Genil, que atraviesa la parte este de la localidad.