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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha convocado el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para hacer frente al incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo, que se encuentra en nivel 2.

En un mensaje en su perfil de la red social X, García-Page ha afirmado que desde el primer momento el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto todos sus recursos a disposición para el control y la extinción del fuego.

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Ha indicado que, tras solicitar el apoyo de la UME, se han desplegado 6 helicópteros, 5 medios terrestres y 35 efectivos de Infocam. Asimismo, se ha elevado la emergencia a nivel 2 y se convoca el Cecop para "reforzar la coordinación operativa entre todas las administraciones y garantizar una respuesta eficaz".

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El presidente castellanomanchego ha aseverado que siguen pendientes de la evolución del fuego y trabajando de forma coordinada con todos los servicios de emergencia, a la vez que ha pedido "precaución y no acercarse a la zona afectada".

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El fuego se ha declarado a las 13:32 horas y ha llevado al Ayuntamiento de Nambroca, en Toledo a decretar la evacuación preventiva de la urbanización 'Las Nieves', por lo que ha pedido al vecindario que abandone la zona con calma, que siga las indicaciones de los servicios de emergencia y facilite el paso de los vehículos.