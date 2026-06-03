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Sucesos
Baleares

Herido muy grave un niño de dos años tras caer desde un primer piso en Inca, Mallorca

Imagen de archivo de una ambulancia de Emergencias 061 de las Islas Baleares
Imagen de archivo de una ambulancia de Emergencias 061 de las Islas Baleares. Europa Press
telecinco.es
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Un niño de dos años ha resultado herido muy grave tras caer desde un primer piso de un edificio de la calle Mossèn Andreu Caimari de Inca. Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 16.00 horas de este miércoles.

El menor, en circunstancias que por el momento se desconocen, se ha precipitado desde el primer piso de un edificio. El impacto le ha causado un traumatismo craneoencefálico grave. Los sanitarios le han atendido y le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado muy grave.

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Según testimonios recogidos por Diario de Mallorca, ha sido un vecino quién ha alertado al 112 al escuchar desde su casa los gritos de una mujer y, al asomarse para ver qué ocurría, la ha visto en la calle junto al niño.

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