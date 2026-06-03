La mujer ha caído desde el balcón de un tercer piso de una vivienda ubicada en la calle Mayor de Reinosa

La llamada de aviso entró al Servicio de Emergencias 112 cerca de las 06:30 de la mañana

Compartir







Una joven de 32 años vecina de Reinosa, Cantabria, ha fallecido este miércoles 3 de junio a primera hora de la mañana tras caer desde el balcón de un tercer piso de una vivienda ubicada en la calle Mayor, en el centro de la localidad.

La llamada de aviso entró al Servicio de Emergencias 112 cerca de las 06:30 de la mañana y hasta la zona se movilizó a la Policía Local, bomberos del Gobierno de Cantabria, Guardia Civil y servicios sanitarios del 061.

No pudieron salvar la vida de la mujer

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del suceso e intentaron reanimar a la víctima, algo que no fue posible, por lo que no pudieron hacer otra cosa que certificar el fallecimiento de la mujer.

Por su parte, la Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora, los primeros indicios descartan signos de violencia o criminalidad, apuntan a un accidente.

Actualmente no se ha obtenido más información sobre este suceso aunque, desde la Guardia Civil, trabajan para esclarecer los hechos con respecto a lo ocurrido. Aunque la pesquisas siguen abiertas y es pronto para determinar la causa de lo ocurrido, fuentes policiales descartan también el suicidio.

El cuerpo ha quedado bajo la custodia de la policía judicial y los equipos forenses.