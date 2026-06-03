La furgoneta protagonista del suceso es de tipo Peugeot, Citroën, Opel o Fiat

La Policía Municipal de Madrid lanzaba a través de la red social 'X' un comunicado de "colaboración ciudadana"

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La Policía Municipal de Madrid ha notificado a través de sus redes sociales la búsqueda de un conductor que manejaba una furgoneta blanca implicada en un accidente.

El vehículo protagonista del suceso es de tipo Peugeot, Citroën, Opel o Fiat y el hombre que la conducía y se dio a la fuga, se trataba de un varón de mediana edad.

La Policía hace un llamamiento al conductor implicado

Ayer, martes 2 de junio, la Policía Municipal de Madrid lanzaba a través de la red social 'X', una publicación de "colaboración ciudadana" en la que instaba a la población a buscar una furgoneta blanca la cual había estado implicada en un accidente y había huido del lugar del suceso.

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El accidente tuvo lugar hace casi una semana, ya que se produjo durante la mañana del viernes 29 de mayo las 09:30 horas. La acción se situó entre el Camino de Hormigueras, nº 151 y la Calle Torre de Don Miguel, nº 34, en el distrito madrileño de Vallecas.

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Además, la Policía puso a disposición de los ciudadanos unos contactos para que pudieran notificar al cuerpo de cualquier sospecha acerca del cado. "Cualquier información sobre el vehículo o su conductor puede comunicarse a: 092 / 915 889 500 ITatestados@madrid.es atestadostrafico@madrid.es".

Así mismo, la Policía informó de que "se hace un llamamiento al conductor para que se ponga en contacto con la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico. Gracias por tu colaboración". Hasta ahora, continúan a la espera de encontrar al hombre implicado.