Agencia EFE Redacción Madrid 01 JUN 2026 - 17:48h.

El acusado, Daniel Monroy, no aceptaba que la víctima hubiera dado por finalizada su relación sentimental

El acusado de asesinar a Carolina en Getafe alega enfermedad psíquica a pesar de que 'compró' a un cómplice y la esperó cinco horas en la calle

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Testigos en el juicio a Daniel Monroy I., acusado de asesinar en 2023 a su exmujer en plena calle en Getafe (Madrid), han narrado la "obsesión" que tenía con Carolina, que ya le había denunciado anteriormente por malos tratos y que había llegado a tener una orden de alejamiento en vigor.

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La asesinó presuntamente con tres puñaladas en plena calle

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes el juicio con jurado a Daniel Monroy I., acusado de matar el 4 de noviembre de 2023 de tres puñaladas en plena calle en Getafe (Madrid) a su exesposa porque no aceptaba que la víctima hubiera dado por finalizada su relación sentimental.

La Fiscalía solicita para él 30 años de prisión por los delitos de asesinato, malos tratos en el ámbito de la violencia de género y allanamiento de morada por entrar en el domicilio de la víctima, así como 14 años para Ener D.C.V. al considerarle cómplice del asesinato y cooperador necesario en el delito de allanamiento.

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El segundo ha sido procesado por auxiliar a Daniel y por entrar en el edificio en el que residía la víctima para inutilizar las cámaras de vigilancia y que éste pudiera asesinarla sin ser descubierto.

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En esta sesión han comparecido tanto el pastor evangélico de la iglesia a la que víctima y acusado acudían, como su esposa y han declarado que en las semanas previas al crimen Daniel no respetaba la decisión de Carolina, de 39 años y originaria de la ciudad colombiana de Cali, de terminar su relación.

La esposa del pastor ha referido que Carolina comenzó a faltar al culto para no encontrarse con el acusado y que ella ya le había denunciado con anterioridad, por lo que llegó a tener una orden de alejamiento.

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Estaba "obsesionado con ella"

Por su parte, el pastor ha dicho que Daniel "insistía" en hablar sobre Carolina hasta llegar a un punto en el que estaba "obsesionado con ella". "Era demasiado", ha manifestado para añadir que nunca le vio alcoholizado ante la intención de la defensa de alegar que se trata de una persona alcohólica y con problemas psiquiátricos.

El día del crimen, su mujer recibió una llamada de Carolina a las 7:00 de la mañana y no pudo atenderla porque estaba dormida, más tarde pudieron conversar y quedaron en verse para acudir juntas a denunciar que el acusado había entrado en su casa a altas horas de la madrugada sin su consentimiento y que sus compañeros de piso consiguieron echarle.

"No pude hablar más con ella", ha referido la testigo, ya que hacia las 13:00 horas Carolina salió de su casa y fue entonces cuando Daniel le asestó tres puñaladas en la confluencia de las calles de Cronos y Arcos de Agua de Getafe, tras lo que salió corriendo, dejándola tirada en el suelo.

En la Sala también han testificado dos empleados de un bar de la zona que atendieron al procesado sobre las 8:00 de la mañana, después de que fuera expulsado del domicilio de la víctima y han referido que le sirvieron un doble de cerveza y que iba "encapuchado y con aires sospechosos": "Estaba vigilando la calle", han añadido.

El juicio continuará este martes con la declaración de más testigos.