Encuentran el cadáver de una joven en el río Segre en Lleida

Se está pendiente de la autopsia y de la identificación de la fallecida

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LleidaLos Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida de una chica joven en el río Segre en Lleida a la altura de la zona de los institutos este miércoles sobre las 15.50, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', los Mossos no han observado signos de violencia en el cuerpo de la joven. Se está pendiente de la autopsia y de la identificación de la fallecida.

Aparece un cadáver en el río Segre en Lleida y otro en el pantano de Utxesa, en Aitona

Los Mossos d’Esquadra han localizado este miércoles a dos personas muertas en el agua en la provincia de Lleida, una en las compuertas del pantano de Utxesa, en Aitona, y otra en el río Segre, a su paso por Lleida.

A la espera de los resultados de las autopsias, la Policía catalana ha abierto una investigación para averiguar las causas de estas dos muertes.

Inicialmente, según los Mossos d'Esquadra, los cuerpos no presentan indicios de criminalidad.

En Aitona, en las compuertas del pantano de Utxesa, ha sido hallado el cadáver de un hombre a las 11:20 horas.

Después, a las 15:50 horas, la Policía catalana ha recibido un aviso sobre la aparición de un cuerpo flotando en el río Segre, que los servicios de emergencias han recuperado a la altura de los institutos de Lleida. En este caso se trataba del cadáver de una mujer.