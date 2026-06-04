Presentan unas fotografías de Jonathan Andic y su padre dando uno de los paseos que el investigado sostenía en su testimonio

Rastrearán el teléfono de quienes estuvieron en la montaña los mismos días que Jonathan Andic antes de la muerte de su padre

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La jueza que instruye el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, apuntaba con el dedo a la psicóloga familiar por haber mediado para que cediese en vida la herencia a su hijo y así mejorar la relación entre ambos.

Solicitó investigar las comunicaciones de Jonathan Andic y rastrear los teléfonos de quienes se encontraban en la montaña los mismos días que acudió el investigado los días previas a su muerte. Sin embargo, las contradicciones de Jonathan en su versión de los hechos, hacen saltar todas las alarmas.

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Pero lo que más ha llamado la atención es que Jonathan Andic aseguró que su padre y él solían salir a andar cuando en realidad, supuestamente no lo habrían hecho nunca, pero el investigado ha presentado unas fotografías de uno de esos paseos queriendo demostrar que no está mintiendo.

Las principales claves para la jueza

Las fotografías eran del año 2020 y 2021, aún así la jueza sostiene en su último auto que padre e hijo no solían caminar juntos, algo que podría coincidir con la no muy buena relación que mantenían ambos y la cual quería arreglar la psicóloga con una cesión en vida de la herencia.

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Otra cosa que no pasa por alto es la posible implicación de terceras personas, por lo que todos los esfuerzos de los agentes a cargo del caso se centran en rastrear los teléfonos móviles o dispositivos que hayan registrado los repetidores de la zona en la que falleció Isak Andic, concretamente en la zona de Montserrat.

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Por su parte, la jueza trata de averiguar si el investigado tampoco miente cuando dijo que le robaron el móvil personal en Ecuador ya que no lo denunció al momento y borró algún tipo de contenido cuando se volvió a establecer una investigación judicial, porque sospecha que lo hizo para que sus movimientos no hubiesen quedado registrados.