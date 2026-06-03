Última hora en el caso de la muerte del fundador de Mango: la jueza pide investigar "la posible influencias de tercera personas" y las comunicaciones de Andic

El paseíllo de Jonathan Andic esposado y trasladado por los Mossos, clave en la defensa ante un posible juicio con jurado

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Tras la detención de Jonathan Andic y su posterior puesta en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros y medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la jueza que instruye el caso ha pedido indagar la posible influencia de "terceras personas" en los hechos, concretamente de la psicóloga familiar.

También pide a la compañía telefónica de Jonathan que informe de "todas las comunicaciones" que éste hizo del 21 al 26 de marzo de 2025, coincidiendo con un viaje relámpago a Quito, Ecuador, donde él sostiene que le hurtaron el móvil a pesar de que no dio señal en dicho país según las autoridades ecuatorianas.

La jueza alega que, ante el cúmulo de indicios que podrían implicarle, hacen falta una serie comprobaciones para acreditar las circunstancias de la muerte de su padre y "poder determinar con exactitud la posible participación" del empresario, así como de terceras personas que pudieran haber participado o influido en las circunstancias del trágico fallecimiento.

Las circunstancias que describen el hijo "no se corresponden con la realidad"

Sostiene que los indicios descubiertos, como ya esgrimió en el auto de prisión provisional eludible bajo fianza, indican que las circunstancias que describe el hijo "no se corresponden con la realidad y, por tanto, no se puede descartar que exista una participación activa, premeditada y preparada" en la muerte de su padre. El único investigado hasta la fecha es Jonathan pero la jueza ha pedido a su compañía telefónica que aporte también las comunicaciones entrantes y salientes que realizó del 1 al 17 de diciembre de 2024, para "arrojar luz" sobre la propuesta de la excursión que le hizo a su padre, y si en dicho proceso intervinieron terceras personas.

En la misma línea, ha pedido solicitar información a las 6 compañías móviles que dan cobertura a la zona de Collbató para aclarar la presencia del hijo de Isak Andic los días 7 y 10 de diciembre, en la semana previa a la muerte de su padre- y para saber si junto a él había otras personas "que pudieran tener relación con los hechos los días 7, 10 y 14 de diciembre de 2024".

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La instructora también ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que accedan a las conversaciones de mensajería de la víctima del 1 al 14 de diciembre de 2024 para comprobar si hay conversaciones sobre aspectos económicos de la herencia, como crear una fundación, así como las posibles implicaciones que esto podía tener en el reparto de la herencia. La jueza lo ordena después de que, en el auto de ingreso en prisión eludible bajo fianza para Jonathan afirmara que el investigado tenía "obsesión" por el dinero, hasta el punto de pedir a su padre una herencia en vida.

El investigado sobre la relación de padre e hijo

En cuanto a la relación de padre e hijo, que el investigado ha declarado que era "una relación sin desavenencias", sostiene que el análisis de los mensajes de WhatsApp refleja lo contrario, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre aceptó para continuar teniendo relación con su hijo, hecho en el que pudo influir la psicóloga familiar, según la jueza.

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Entre las "incongruencias" detectadas, la instructora señala, primero, que la propuesta de ir de ruta por Montserrat (zona de Collbató) la hizo Jonathan a su padre el 9 de diciembre, cinco días antes del accidente y no dos semanas antes como manifestó en sede policial, y que la hora propuesta era las 7.15, teniendo en cuenta que a esa hora en invierno es de noche. El joven dijo que era "habitual" que saliesen a caminar juntos pero la instructora constata que el personal de servicio de Isak Andic manifestó que no solían hacerlo, cuestión que quedó confirmada tras analizar las conversaciones en el móvil del fundador de Mango los últimos 10 años.

En segundo lugar, el hijo declaró que conocía la zona porque se la habían explicado unos amigos, y que la había hecho cuatro veces, cuestión desmentida a través de los lectores de matrículas de Collbató, que detectaron el vehículo de uso privado de Jonathan tres veces en diciembre (los días 7, 10 y el 14, día de la caída), no constando otro registro con otro vehículo del marido de Paula Nata.

Y respecto a la caída, en la primera declaración del hijo de Isak Andic manifestó que iba por delante de su padre tres o cuatro metros, ya que el creador de Mango iba haciendo fotos, cuestión desmentida, ya que consta en el móvil de la víctima que la última foto la realizó a las 12:17 y el suceso ocurrió a las 12:28, según la unidad de la Unidad Central de Informativa Forense. En una segunda declaración dijo que oyó un ruido de rocas y vio un bulto que caía, y por último en la llamada con el SEM dijo que vio caer a su padre y como gritaba: "Son tres versiones completamente contradictorias", constata la jueza.