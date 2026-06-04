La jueza investiga la "influencia" de la psicóloga de Jonathan Andic en la muerte del fundador de Mango

El vídeo en el que Jonathan Andic muestra una caída anterior de su padre: intenta demostrar que su muerte fue accidental

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BarcelonaLa jueza de Martorell, Barcelona, que investiga a Jonathan Andic por su presunta relación con el homicidio de su padre ha encargado nuevas diligencias para aclarar la muerte del empresario, que falleció en diciembre de 2024 al caer desde 100 metros de altura en una excursión con su hijo en Collbató (Barcelona).

Según ha informado 'La Vanguardia' y según han podido comprobar los Mossos d'Esquadra, el día del fallecimiento de fundador de Mango fue la primera vez en 10 años que Jonathan Andic y su padre salían a caminar juntos. Tras analizar todos los mensajes que se intercambiaron en los últimos 10 años y que el fallecido guardaba en su teléfono, los agentes han comprobado que Jonathan Andic mintió a los investigadores.

La jueza sospecha que Jonathan Andic se deshizo de su móvil

Además, la jueza ha autorizado a los Mossos a acceder a las comunicaciones de mensajería de la víctima entre mayo y diciembre de 2024, con el fin de analizar cuestiones que "puedan afectar a aspectos económicos de la herencia, como puede ser la creación de una fundación" por parte de Isak Andic y "las implicaciones que esto podría tener en el reparto" de la fortuna de su padre.

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La jueza ha acordado las nuevas diligencias de investigación, solicitadas por la Fiscalía a propuesta de los Mossos, para aclarar algunas "imprecisiones" de la instrucción. Entre las nuevas diligencias, ordena analizar los geoposicionamientos del móvil del investigado previos al día de la muerte de su padre, 14 de diciembre de 2024, y las comunicaciones entrantes y salientes de su teléfono.

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Según informan desde 'El Periódico', "a los investigadores les llama la atención, tras comprobar datos almacenados en iCloud, que la aplicación Health del teléfono de Jonathan, una app que cuenta pasos y brinda información de salud, se detuvo un día antes de ese viaje".

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Por eso, la instructora también libra un mandamiento judicial a la compañía Vodafone para que informe de todas las comunicaciones de voz, sms y banda ancha móvil vinculadas al número de Jonathan Andic entre el 21 y el 26 de marzo de 2025, cuando el investigado dijo que le habían robado el teléfono en un viaje relámpago a Quito (Ecuador).

La jueza ve sospechosa la desaparición del móvil de Andic en "extrañas circunstancias" en Quito, justo cuando había trascendido que se había reabierto la investigación por la muerte de su padre.

Los investigadores no comprenden, si es verdad que perdió el teléfono el 25 de marzo de forma inesperada y a causa de una sustracción, por qué los datos de salud del móvil de Jonathan se detienen el 23 de marzo a las 21.25 horas, un día antes de viajar a Ecuador.

La "influencia" de la psicóloga de Jonathan Andic en los hechos

Además, se ha pedido a los Mossos que investiguen la "posible influencia" de terceras personas en los hechos y, en concreto, de Judit L., psicóloga del hijo del empresario que medió para que su padre le legara una herencia en vida.

La instructora apunta en su auto que debe investigarse la "posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga" del sospechoso, por lo que insta a analizar los mensajes o conversaciones telefónicas que intercambiaron.

La propuesta de excursión

En concreto, la jueza pide analizar las comunicaciones de Jonathan Andic durante el mes de diciembre de 2024 por si estas "pudieran arrojar luz al proceso de gestación de la propuestas de excursión" a su padre, "y si en dicho proceso han podido intervenir o no otras personas".

La tesis de los Mossos d'Esquadra, que la instructora ha hecho suya, es que Jonathan Andic propuso a su padre hacer una excursión a solas por Collbató con el fin de limar asperezas por las diferencias que habían tenido por cuestiones económicas, después de que el empresario manifestara su intención de dejar parte de su herencia a una fundación con fines sociales.

De acuerdo con la investigación, fue la psicóloga de Andic la que medió para que Isak aceptara dejar una herencia en vida a su hijo, quien según la jueza instructora ejercía "manipulación emocional" sobre su padre y tenía una "obsesión" por el dinero.

El auto justifica las nuevas diligencias en la necesidad de "poder determinar con exactitud la participación" de Jonathan Andic en los hechos "y si existieran terceras personas que participaran" en los mismos.