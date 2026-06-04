Localizan muerto a un joven de 25 años en un lago del campo de golf en Talayuela, Cáceres

La Guardia Civil encontró el cuerpo del joven después de que denunciasen la desaparición mientras estaba trabajando

Encuentran el cadáver de una joven flotando en el río Segre en Lleida

Compartir







Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han localizado y recuperado este jueves en el fondo de un lago el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años desaparecido mientras realizaba labores de desbroce en un campo de golf de Talayuela, Cáceres.

Según ha informado la Guardia Civil, esta tarde recibieron un aviso sobre la desaparición de dicho varón. Tras desplazarse al lugar varias patrullas, se localizaron sus pertenencias en la orilla de una charca o lago, circunstancias que permitieron constatar la posible presencia del desaparecido en el interior de la misma.

Ante los indicios de un posible ahogamiento, se solicitó la intervención del GEAS, cuyos efectivos realizaron labores de búsqueda subacuática que terminaron con la localización y recuperación del hombre del fondo del lago. El hallazgo ha causado una gran conmoción entre los trabajadores y vecinos de la zona, a la espera de que la investigación determine las causas del fallecimiento.

Los agentes siguen investigando su muerte

Las personas que denunciaron ante los agentes su desaparición explicaron que le perdieron la pista cuando el trabajador de 25 años estaba desarrollando las tareas de mantenimiento en las instalaciones. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas que iniciaron las primeras labores de búsqueda y, durante la inspección, consiguieron identificar las pertenencias del fallecido.

PUEDE INTERESARTE El cadáver hallado en Nigrán podría ser el de un hombre desaparecido hace meses

Tras varias horas de trabajo, los efectivos del GEAS localizaron y recuperaron el cuerpo del joven del fondo del lago. Las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil, que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido, según informa el medio 'El Canal de Extremadura'.