Un hombre ha sido detenido tras intentar ahogar a un joven en el agua y dirigirse a un niño para hacer lo mismo pero en la arena

Investigan una posible agresión sexual a una mujer cerca de la playa de Gandía, Valencia

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Un hombre ha sido detenido por intentar ahogar a una joven en el agua y posteriormente intentar meter la cabeza de un niño en la arena, un suceso que ocurrió este martes en la Playa de Poniente de Benidorm.

El detenido se trata de un turista inglés de 44 años que trató de ahogar a una mujer y luego intentó hacer lo mismo, pero con un niño sumergiéndole la cara en la arena. Ambas víctimas estaban disfrutando de un día de playa en la capital de la Costa Blanca, concretamente en la playa de Poniente.

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Según ha confirmado el medio ‘El Periódico’ el detenido y las víctimas no tenían ningún tipo de relación. La mujer se trata de una mujer noruega de 34 años que estaba bañándose en el agua con su novio cuando el hombre se acercó, la agarró del cuello y la intentó ahogar hasta que su pareja consiguió que la soltase.

Entonces, salió del agua y se topó con un niño de cinco años, hijo de una pareja de españoles, le agarró por el cuello y le estampó la cara en la arena hasta que llegó su madre para rescatarle junto a más personas que estaban en el lugar. Entre muchos de los testigos consiguieron reducirle y evitar que atacara a más personas hasta que aparecieron los agentes que procedieron a su detención.

Se encuentra ingresado en el hospital

Según confirma el mismo medio, al parecer el turista estaba alojado en un hotel de Benidorm. Tras su detención fue trasladado a uno de los calabozos de la comisaría donde comenzó a alterarse de nuevo hasta que cogió una manta que le dieron los agentes y la enrolló entre los barrotes de la celda con la intención de acabar con su vida. El detenido ha sido trasladado al Hospital de la Vila Joiosa, donde se quedó ingresado por decisión médica, eso sí, bajo vigilancia policial.

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Agentes de la Policía Local de Playas llegaron hasta el lugar y detuvieron al varón, que fue puesto a disposición de la Policía Nacional posteriormente. Fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que el hombre está en prisión provisional y que están a la espera de que la evaluación forense diagnostique si padece algún tipo de trastorno o si estaba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente cuando ocurrieron los hechos