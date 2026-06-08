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Incendio

10 dotaciones de bomberos trabajan en un incendio de industria en Masquefa, en Barcelona

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Efectivos de los Bombers trabajan en la extinción del incendio declarado en una empresa de Masquefa. Europa Press
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Los Bombers de la Generalitat catalana trabajan este lunes sobre las 17 horas en un incendio de industria en Masquefa (Barcelona), para el que se han movilizado 10 dotaciones terrestres y un medio aéreo.

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El aviso al 112 se ha producido a las 16:22 y se han quemado palés de madera en el patio de la empresa, informan los bomberos en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego también ha afectado a masa de vegetación cercana, aunque los efectivos han logrado confinarlo. El incendio generó una importante columna de humo visible desde distintos puntos del municipio, lo que obligó a movilizar un amplio dispositivo de extinción, los bomberos trabajaron para evitar que las llamas se extendieran a otras zonas de la instalación industrial y a la vegetación cercana, logrando estabilizar el perímetro afectado.

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