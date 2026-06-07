Redacción Cataluña Europa Press 07 JUN 2026 - 18:28h.

El primer denunciante de los abusos de la Abadía de Monserrat en Barcelona pide a León XIV que sea "coherente"

El papa León XIV recibirá este lunes en Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia

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BarcelonaMiguel Hurtado, una víctima y primer denunciante de los abusos sexuales sufridos por parte de la Iglesia en la Abadía de Monserrat de Barcelona ha escenificado un encuentro ficticio con León XIV, mientras visita España.

El papa llegará a la capital catalana este 8 de junio y se reunirá con un grupo que padeció abusos, pero en él no estará Hurtado. Mientras que Felipe VI sí ha agradecido al pontífice su "firmeza" contra esta lacra, hay polémica.

Y es que el portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya ha criticado que León XIV vaya a verse con las de "perfil bajo" y no con "activistas" como él.

Durante su 'performance', Hurtado se ha colocado delante de una foto del papa y le ha hablado como si fuese el real. Así, le ha dicho a esta imagen lo que le habría "gustado explicarle en persona" si le hubiera recibido.

"Cuando los medios de comunicación y la opinión pública escuchen lo que le voy a decir a León, entenderán por qué no he sido invitado", ha argumentado delante de micrófonos como el de Europa Press.

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"El papa no quiere que le hagan preguntas incómodas", cree Hurtado

"El papa lo que no quiere bajo ningún concepto es tener víctimas que le aprieten y le hagan preguntas incómodas que no quiere responder", cree Hurtado acerca de la negativa de verse con él.

Ha asegurado que en abril pidió reunirse con el Santo Padre, pero no ha recibido contestación por parte del Vaticano. "Ni siquiera para decirme que la reunión no es posible", ha lamentado.

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"Usted ha sido muy alabado por hablar de forma muy clara y contundente del derecho internacional, de la dignidad del ser humano, de la importancia de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos", se ha dirigido a León XIV.

"Papa, hay que ser coherente. Uno tiene que hacer y comportarse de forma conforme a lo que predica", le ha aconsejado Hurtado a la fotografía que tenía del pontífice.

"La zona cero de la pederastia clerical en Cataluña"

Hurtado también ha asegurado que la visita del papa a Monserrat no cumple "ninguno" de los "criterios" de los derechos humanos: "La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

"Ha sido muy polémico que vaya a la que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente", ha zanjado.

Por otro lado, ha reconocido que tanto la Iglesia Católica y como la abadía de Montserrat pueden tener "luces y sombras" pero ha lamentado que se "blanqueen los delitos".

"No se puede pretender que las sombras nunca han existido"

"Son instituciones milenarias, pero lo que no se puede hacer jamás es pretender que las sombras nunca han existido. ¿Qué es lo que usted hace si va a Montserrat sin mencionar el escándalo de pederastia y sin proclamar públicamente que va a encargarse de que todas las víctimas sean reparadas?", le ha cuestionado a León XIV.

Durante su actuación, algunas personas han intentado interrumpir a Hurtado al grito de "El Valle no se toca". De hecho, cuando el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha entrado en la Nunciatura para la reunión privada que León XIV celebra con los Agustinos, le han gritado "Cobo, traidor, hereje".