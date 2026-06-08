Asun Chamoso 08 JUN 2026 - 04:30h.

La ONCE reclama una tecnología inclusiva que sea "accesible, usable y asequible"

Descubren que una inteligencia artificial tiene "emociones" y se "desespera" en determinadas situaciones

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BarcelonaLa mitad de las personas con discapacidad viven con brecha digital y tienen dificultades para usar la tecnología. "Defendemos que la tecnología tiene que ser inclusiva y ser accesible, usable y asequible", defiende Enric Botí, delegado territorial de la ONCE Cataluña. Se trata de romper barreras para ganar autonomía. Y lo hacen con la ayuda de la tiflotecnología, tecnología aplicada a la ceguera. "Tiflo viene del griego y significa ciego. Cualquier aparato que usas, si le incorporamos sintetizadores de voz, elementos en relieve o táctiles que puedan hablar, ese aparato, de repente, es accesible y usable para una persona con ceguera. Nos iguala. Queremos usar la misma tecnología que todo el mundo", destaca Botí. En la ONCE disponen de tiflotecnólogos que enseñan cómo usar un móvil o un ordenador para no perder el tren de la sociedad de la información y el conocimiento.

Para Botí, "esta tecnología lo que hace es conseguir que las personas con ceguera y deficiencia visual grave seamos autónomas, tengamos los mismos derechos y estemos empoderados ante la vida. Si accedo a información, yo también puedo tomar decisiones. Es el objetivo que persigue la ONCE con la tecnología inclusiva y accesible que nos iguala a todos. Es calidad de vida, es libertad e independencia".

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Lo último sería la tecnología con inteligencia artificial incorporada. Como, por ejemplo, unas gafas: "Cuando te las pones, le dices 'Hey, Meta', ¿Qué es lo que tengo delante? Lleva incorporada una pequeña cámara, toma una foto y la envía a la IA y la transcribe en una explicación verbal que escuchas a través de las patillas, que tienen unos auriculares", explica. Unas gafas que pueden servir para "reconocer objetos o abrir la nevera, donde todos los envases son iguales. Se hace una foto y me dirá si es leche o zumo. No es agradable hacerse un café con zumo de naranja y todos lo hemos hecho. También sirve para saber el color de la ropa. Son unos ojos con inteligencia artificial".

La aplicación llamada BeMyEyes en el móvil fue diseñada pensando en las personas ciegas. Por un lado, "me permite hacer una foto con inteligencia artificial para saber lo que tengo delante y me lo empieza a describir con lenguaje verbal". Así, por ejemplo, puede saber cómo es un cuadro, de qué es un paquete de mensajería, leer un envoltorio, un ticket de compra o una carta de restaurante. También dispone de una función de voluntariado humano. "Si como vidente te registras y yo como persona ciega necesito ayuda, entraré en la app y si me ha caído algo al suelo, abriré la aplicación, pediré ayuda y si eres voluntario, te sonará la alarma. Si quieres ayudar verás lo que enfoca mi cámara del móvil y me dirás que tengo delante. Desde tu cámara verás la mía y me podrás ayudar", destaca Botí.

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Una inteligencia artificial que es una ayuda puntual y un complemento: "La persona ciega siempre necesitará un bastón o perro guía u otro tipo de apoyo. Puedo ir por la calle, puedo hacer una foto a una pared y me dirá el número de la portería, pero no me ayudará a cruzar la calle o para otras decisiones que requieran una movilidad segura".

Petición a los fabricantes

En esa tecnología que cada vez es más accesible también se puede tener un móvil con Voiceover para enviar mensajería instantánea con los propios sistemas de voz que llevan de serie. En el mercado ya se puede encontrar fogones o botones de electrodomésticos que funcionan con voz y pueden indicar temperaturas o tiempos de cocción. Para seguir una película o una serie sin perder el hilo en los espacios en silencio, la audiodescripción sirve para poner voz cuando los protagonistas no hablan y transforma la imagen visual en una descripción, por ejemplo, del lugar.

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"A los fabricantes les pedimos que cuando diseñen tecnología piensen en las personas que tenemos capacidades diferentes e incorporen sistemas de voz que nos guíen en el uso de ese aparato. Como, por ejemplo, un mando a distancia. Hay algunos que ya han incorporado en las televisiones una voz y cuando se aprieta un canal me dirá cuál", reclama el delegado territorial.