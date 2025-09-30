Claudia Barraso 30 SEP 2025 - 21:30h.

Cinco personas han resultado heridas como consecuencias de los fuertes episodios de lluvias en Ibiza

Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: Tres heridos en un hotel por un desprendimiento de rocas provocado por las lluvias en Ibiza

Un desprendimiento de rocas que ha provocado los fuertes episodios de lluvias que siguen castigando Ibiza y Formentera, ha dejado heridas a tres personas que se encontraban en un hotel de la isla. Un montón de escombros caían encima dos plantas del edificio del hotel HT Vibra Tropical Garden, en la ciudad de Ibiza, a consecuencia de las inundaciones y las intensas lluvias de la jornada en la isla, según ha informado la Agencia EFE.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha informado a través de un comunicado que ha acudido al lugar para atender a las personas que han resultado heridas tras esta avalancha. Una incidencia que se suma la larga lista de llamadas de emergencia que han tenido que atender los equipos sanitarios y los agentes de diferentes cuerpos de seguridad.

La situación es tan crítica en la isla que incluso la Unidad Militar de Emergencias apoyados por voluntarios de Protección Civil, operativos de bomberos y agentes del cuerpo de seguridad, han tenido que realizar varios rescates como el de estas personas que se han visto afectadas y que han tenido que ser rescatadas por los bomberos después de quedar atrapadas en varias plantas.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado cuatro ambulancias, dos de ellas medicalizadas del SAMU 061, con el fin de atender a las personas atrapadas. Tras ser rescatadas por los bomberos, una de ellas ha tenido que ser evacuada en ambulancia hasta una clínica. Las otras dos personas afectadas por el derrumbe han resultado heridas leves y, después de ser atendidas en el lugar por los equipos médicos, han sido dadas de alta. Por el momento se desconoce el pronóstico de la persona que ha sido trasladada hasta la clínica.

Otras dos personas, heridas de gravedad

La misma fuente también ha comunicado que otras dos personas han resultado heridas de gravedad tras sufrir fuertes caídas. Muchas calles de Ibiza han quedado completamente inundadas por las riadas que arrasaban todo a su paso. Las fuertes lluvias han dejado decenas de litros de agua que formaban esas balsas que impedían circular por la vía con normalidad.

Uno de los heridos es una persona mayor que ha caído por una alcantarilla cuando intentaba cruzar la calle, ha declarado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quien ha destacado que no ha habido que lamentar más daños personales relacionados con el temporal además de estos dos accidentados.

La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, informaba de que la actividad lectiva ha sido suspendida dado que hay carreteras y calles que continúan cortadas. Además, han comenzado los trabajos de limpieza y evacuación en algunas zonas donde el agua ha conseguido entrar a las viviendas. También se ha activado a los Servicios Sociales para atender a personas sin techo o afectadas por las inclemencias procedentes de los distintos asentamientos de la ciudad.

Un hombre tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado en el interior de su coche en una calle donde la riada era muy fuerte. Los efectivos tuvieron que atar una cuerda a ambos lados de la calle y acompañar al afectado a cruzar con cuidado para no ser arrastrado por la fuerza del agua. Como él, han llegado muchas imágenes de personas que quedaron atrapadas en sus coches y trataron de refugiarse esperando a ser rescatados.