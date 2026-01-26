Dos vehículos quedan sepultados por planchas de un techo arrancadas por el viento en Ibiza

Las planchas situadas en el techo de una de las naves salieron volando impactando contra vehículos y farolas

La Policía Local ha acordonado la zona y, por seguridad, tres establecimientos del polígono no han podido abrir

Dos vehículos han resultado sepultados por las planchas del techo de una nave comercial que han sido arrancadas por el viento en la ciudad de Ibiza. El Ayuntamiento de Ibiza ha asegurado que la propiedad de la nave de donde salieron despedidas varias planchas del techo, ha iniciado los trabajos de retirada de este material.

La Policía Local ha acordonado la zona y, por seguridad, tres establecimientos del polígono no han podido abrir. Además, el Ayuntamiento ha contabilizado ya 15 árboles caídos en el municipio debido al fuerte viento que se ha instalado en la zona durante estos días.

El Consistorio: "Se está trabajando rápido y bien"

Según han explicado desde el Consistorio, la zona más afectada por la tormenta fue el polígono Eurocentro, donde unas planchas situadas en el techo de una de las naves salieron volando impactando contra vehículos y farolas del aparcamiento, quedando una parte de la calle "totalmente impracticable". "Se está trabajando rápido y bien para intentar que todo vuelva a la normalidad", han reiterado desde el Consistorio.

Precisamente la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Meteobal en Índice de Gravedad 1 (IG-1) en Ibiza para coordinar la retirada de árboles caídos en la isla.

En concreto, en Ibiza se han producido 54 incidentes por caída de árboles en la isla de Ibiza, desde las 18:00 horas del domingo hasta las 09:30 de este lunes.