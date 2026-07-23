Pelayo Ortiz 23 JUL 2026 - 22:13h.

El petróleo se dispara por la tensión con Irán y los ataques de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb

2.201 millones de euros es el beneficio que ha conseguido la energética española Repsol, que gana un 265% más.

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La tensión en la zona dispara el precio del petróleo después de semanas de calma. Hoy el barril de Brent supera los 100 dólares. Hace menos de 15 días estaba en 75 dólares.

Con el estrecho de Ormuz amenazado por Irán se había reforzado la ruta del Mar Rojo, desde Yanbu, en Arabia Saudí hacia el mercado asiático. Pero ahora los hutíes atacan en el estrecho de Bab el Mandeb y los barcos cambian de ruta. Se van a través del estrecho de Ormuz, cruzan el Mediterráneo y dan la vuelta a toda África para evitar ataques. Eso significa 10 o 15 días de ruta extra y precios más altos.

El encarecimiento del combustible tiene efecto en los resultados de muchas compañías. 2.201 millones de euros es el beneficio que ha conseguido la energética española Repsol, en el primer semestre del año. Un 265% más que en el mismo período de 2025, gracias a un contexto geopolítico complicado.