Apuñalan a un hombre junto al Hospital Clínico de Valencia: la Policía busca al agresor

La víctima estaba con un amigo en un banco cuando un hombre les abordó y les agredió

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Un hombre de nacionalidad venezolana requirió hace unos días la atención médica de los sanitarios del Hospital Clínico de Valencia tras sufrir una herida en el pecho realizada con un arma blanca.

Según recoge ‘Levante-EMV’, el hombre acudió acompañado de un amigo que explicó que ambos fueron abordados por un desconocido que, por sorpresa y sin dirigirles la palabra, apuñaló a su amigo. El incidente tuvo lugar sobre las 12 de la noche sentados en un banco en la zona de las Facultades de Blasco Ibáñez.

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Los dos huyeron y entraron en el hospital para que fuera atendido de la herida que sufría en el pecho. El amigo quedó esperando mientras se alertaba a la Policía Nacional de la existencia de una persona con herida de arma blanca.

La Policía investiga el suceso

Los médicos atendieron al joven, que presentaba una herida que le había afectado a la pleura, y fue ingresado en observación. Se encuentra estable y “mejorando poco a poco”, según ha explicado al citado medio el amigo de la víctima.

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La Policía Nacional acudió de inmediato al centro sanitario y ha abierto una investigación para averiguar la identidad del agresor y esclarecer los motivos del apuñalamiento.