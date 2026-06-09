Una persona ha resultado afectada con quemaduras leves en manos y síntomas de intoxicación

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MálagaTres personas han sido desalojadas y otra ha resultado herida leve tras un vertido accidental de ácido sulfúrico durante la manipulación del recipiente en una residencia de estudiantes en Málaga capital. Los hechos han tenido lugar sobre las 11:20 horas de este martes en una residencia de estudiantes ubicada en la calle Vega, en el distrito Churriana, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los efectivos de la Policía Local y de Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han intervenido en la residencia de estudiantes ante el aviso recibido por un vertido accidental de ácido sulfúrico durante la manipulación del recipiente. Los agentes comprobaron que había una persona herida con quemaduras y síntomas de intoxicación.

Una persona ha acabado con quemaduras leves en las manos

El incidente se había producido mientras la víctima trasladaba un bidón que se le cayó durante la maniobra. Según las citada fuentes una persona ha resultado afectada con quemaduras leves en manos y síntomas de intoxicación, por lo que se ha desplazado con sus propios medios a un centro de salud.

Además, dos residentes y otra persona trabajadora han sido desalojadas de forma preventiva mientras los bomberos han procedido a limpiar y ventilar la zona afectada.