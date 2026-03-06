Asun Chamoso 06 MAR 2026 - 18:20h.

Eduardo, de 70 años, ingresó por una neumonía y sufrió quemaduras en el 18% del cuerpo cuando se duchaba

La familia reclama respuestas, justicia y una disculpa del hospital de Bellvitge

Compartir







BarcelonaUn juzgado de Barcelona investiga la muerte de Eduardo Martínez, de 70 años. El 4 de enero ingresó por una neumonía en el hospital de Bellvitge. Llevaba una traqueotomía y estaba a punto de que le dieran el alta cuando el 13 de febrero el centro comunicó a la familia que el hombre había sufrido una "gran quemada" durante la ducha. Unas quemaduras, de segundo grado, que le afectaron al 18% de su cuerpo, según consta en el historial y la reclamación. En concreto, Eduardo sufrió lesiones en los brazos, las manos y el abdomen.

Según el letrado de la familia de Vosseler Abogados, Daniel Salvador, la versión oficial indica que Eduardo se duchó solo, habría resbalado, habría tocado la manecilla del agua caliente que se puso al máximo y no pudo pedir auxilio por la traqueotomía ni alcanzar la alarma para avisar. El abogado cuenta como Óscar, el hijo de Eduardo, llegó al hospital y vio "a su padre vendado y como tres doctoras se intentaban tapar" y añade: "Lo más doloroso es que Eduardo no se desmayó y se comunicó como pudo con su hijo diciendo que se veía en el suelo, que no podía pedir ayuda y que se estaba quemando vivo".

Vista la gravedad de las heridas, el paciente fue trasladado de urgencia a la Unidad de Quemados del Hospital Vall d'Hebron, donde fue operado para un trasplante de piel pero acabó falleciendo el 28 de febrero de 2024. Los resultados de su autopsia definitiva tardaron un año y el caso acabó archivado. La familia ha recurrido a la Audiencia de Barcelona que ha pedido a un juzgado de instrucción que reabra la investigación.

Negligencia

La familia y su defensa reclaman conocer las circunstancias exactas en las que se produjeron unas quemaduras de tal magnitud en un entorno hospitalario de referencia. "Creo que es una negligencia en el ámbito sanitario porque estaba solo en la ducha. No debería haber ocurrido y si alguien hubiera estado pendiente no habría estado tanto tiempo en contacto con el agua caliente y no se habrían provocado esas graves lesiones" asegura Daniel Salvador.

La acusación particular ha pedido un informe detallado de la identidad del personal que trabajaba el 13 de febrero para saber quien tenía que estar pendiente de la ducha de Eduardo. También quieren conocer cual es el protocolo de higiene de una persona autónoma o no y el informe clínico antes y después de las quemaduras. Para Salvador, "resulta incomprensible que un paciente bajo custodia hospitalaria sufra daños de esta gravedad en un acto cotidiano como es el aseo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hemos empezado una instrucción dolorosa para la familia de un accidente que se corresponde con una negligencia en el deber de actuación por parte del personal sanitario y el deber de proteger a Eduardo" afirma el abogado.

Respuestas, justicia y una disculpa

La familia de Eduardo quiere explicaciones y una responsabilidad por parte del centro hospitalario. "Buscamos justicia para la familia y respuestas sobre cómo un protocolo de higiene pudo terminar en una tragedia de esta índole" concluye Daniel Salvador, que añade que los familiares también esperan las disculpas del hospital de Bellvitge.

Por su parte, el centro sanitario ha declinado hacer ningún de comentario sobre el caso.