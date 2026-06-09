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Sucesos

Detenido el hombre sorprendido haciendo fotos a estudiantes en la biblioteca de la Universidad de Jaén

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La Policía Nacional ha detenido al hombre investigado por fotografiar presuntamente a varias estudiantes en la biblioteca de la Universidad de Jaén. Europa Press
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La Policía Nacional ha detenido al hombre de 50 años investigado por realizar presuntamente fotografías con su teléfono móvil a varias estudiantes por debajo de la mesa en la biblioteca de la Universidad de Jaén (UJA).

Los hechos se remontan al pasado 3 de junio, cuando fueron las propias alumnas las que, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, dieron la voz de alarma. Los servicios de seguridad del campus fueron avisados y, a su vez, requirieron la presencia de la Policía Nacional.

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El análisis del móvil, clave para la detención

Según han indicado fuentes policiales, la detención se ha producido esta misma mañana tras conocerse el resultado del volcado del teléfono móvil que le había sido intervenido. Mientras esperaba, el sospechoso solicitó acudir al servicio. Fue entonces cuando aprovechó para ocultar el teléfono móvil en una rendija, dificultando inicialmente su localización.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, comprobaron que el hombre no portaba documentación, por lo que fue trasladado a dependencias policiales, donde finalmente pudo ser identificado. Precisamente, las imágenes del momento en que era conducido por los agentes a comisaría fueron grabadas por varios estudiantes y posteriormente difundidas en redes sociales.

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El móvil fue recuperado al día siguiente

Al no llevar consigo el terminal, se inició una búsqueda que culminó con la recuperación del dispositivo al día siguiente.

Todo el proceso quedó debidamente documentado y se realizó en presencia policial para garantizar la cadena de custodia de la prueba. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, confirmó que al menos una de las estudiantes que se encontraban en la biblioteca interpuso una denuncia contra el investigado.

La investigación continúa abierta para esclarecer el alcance de los hechos y el contenido almacenado en el teléfono móvil recuperado.

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