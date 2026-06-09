Asun Chamoso 09 JUN 2026 - 13:44h.

Bombers y Salvamento Marítimo rescataron a la pareja frente a la playa de la Estación

Rescatan a una joven francesa secuestrada por su expareja en Blanes, Girona: consiguió encerrarse en su coche en una gasolinera

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BarcelonaLa madrugada de este lunes fue larga e intensa en la playa de la Estación en Badalona (Barcelona). Los servicios de emergencia han rescatado a una pareja que iba en una barca hinchable de plástico que iba a la deriva.

Pasadas las dos de la madrugada, el teléfono 112 avisó a Salvamento Marítimo que acababa de recibir la llamada de una joven que estaba escuchando desde la playa unos gritos de auxilio: 'Ayuda, venid por favor'. La alertante les comunicó que se trataba de una amiga que estaba con un chico en una balsa, que se estaba alejando de la costa cada vez más.

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Hasta la playa donde había un grupo de jóvenes, llegaron dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que activaron la unidad acuática. Dos bomberos cogieron tablas de pádel surf, se ataron con cuerdas, y nadaron en busca de la pareja a la deriva mar adentro. Tras detectar un punto de luz, tuvieron que descartar el rescate y consiguieron subir a un catamarán fondeado a unos 50 metros.

"Hay noches que no se olvidan"

Casi dos horas más tarde, cerca de las cuatro de la madrugada, ya no se oían los gritos de los jóvenes, tal como detalla Salvamento Marítimo. Poco después, con los dos bomberos embarcados a bordo de la embarcación Salvamar Mintaka, localizaron a la pareja y la subieron a bordo.

Tras el rescate, los jóvenes fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados para hacerles una revisión al Hospital Germans Trias de Badalona, donde llegaron acompañados por los Mossos d'Esquadra por el comportamiento errático del hombre.

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"Hay noches que no se olvidan", concluye el comunicado de Salvamento Marítimo y advierte: "Sin luz, sin chalecos, sin comunicación ... Ya a salvo en casa, pero recuerda que en la mar, riesgos cero. No te la juegues".