Iván Sevilla 06 JUN 2026 - 19:11h.

Las cajas de hierro soldadas a medida para contener las tablillas de droga permitían que ésta no fuera detectada en controles

Hay diez detenidos en total, tras los registros efectuados en Ulldecona (Tarragona), Fuengirola y una nave industrial de Sabadell

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BarcelonaEl mayor centro logístico de hachís de Cataluña ha sido descubierto y desmantelado recientemente. Escondían en él más de nueve toneladas de la droga en cajas metálicas, un método inédito.

Así lo han afirmado los Mossos d'Esquadra tras llevar a cabo el operativo, dividido en tres fases. El grupo criminal desarticulado operaba desde varios puntos del territorio regional y tenía conexiones con organizaciones andaluzas.

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Todo comenzó en noviembre del 2025 cuando un aviso permitió ver que un vehículo accidentado en circunstancias sospechosas presentaba diversos impactos de bala y daños compatibles con una colisión.

En el interior del mismo, los agentes hallaron un arma de fuego y munición. Por otro lado, pero paralelamente, observaron que había una nave industrial en Ulldecona (Tarragona) con las puertas abiertas.

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Un 'narcoasalto' para robar la droga del centro logístico

Dentro localizaron gran cantidad de paquetes cubiertos de metal en los que se ocultaba la sustancia estupefaciente. Desde ahí operaba la red narcotraficante. Ante tal situación, empezaron a buscar a sus integrantes.

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Al detectar una furgoneta accidentada y abandonada en un camino rural próximo al lugar, arrestaron a cuatro personas, a quienes relacionaron con la actividad ilegal.

Los investigadores barajaron la hipótesis de que lo ocurrido allí había sido un 'narcoasalto'. Es decir, otro grupo que quería robarles el hachís almacenado en el centro logístico, de ahí los disparos y los accidentes.

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Finalmente, averiguaron que gestionaban, guardaban y transportaban grandes cantidades de droga. De hecho, unos 3.000 kilogramos ya habían sido distribuidos antes, lo que probaba la capacidad operativa del negocio.

En cajas de hierro evitaban que detectasen el hachís

Para los traslados, los Mossos comprobaron que usaban un método de ocultación nunca antes visto. Las cajas de hierro halladas en la nave estaban soldadas a medida para contener las tablillas de hachís.

El objetivo de utilizarlas era evitar que la sustancia fuese detectada en controles policiales. Además, era muy difícil extraer la droga y los policías tuvieron que avisar a los bomberos para poder sacarla de sus recipientes.

Con ayuda de herramientas específicas como una radial, los efectivos cortaron y abrieron las cajas metálicas, verificándose que en ellas había hachís. En total, detuvieron a diez personas relacionadas con el grupo.

Arrestos en Ulldecona, Sabadell y Fuengirola

Dos de ellas fueron interceptadas en una segunda fase del operativo, centrado en registros en Ulldecona y un domicilio de La Rápita. Otro miembro de la red fue identificado en un inmueble de Fuengirola (Málaga).

Eso fue ya en la tercera y última fase de la actuación policial, que incluyó la entrada a otra nave industrial ubicada en Sabadell. Allí se arrestó a otro integrante y, paralelamente, a dos personas más en Ulldecona.

Con solo una mujer y el resto hombres, tienen entre 24 y 52 años. En los registros, los Mossos intervinieron dispositivos electrónicos y otros elementos útiles para la investigación.