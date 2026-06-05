Asun Chamoso 05 JUN 2026 - 19:30h.

La bicicleta la sustrajeron del interior de un coche en el barrio de Torreforta

El propietario localizó el vehículo en una plataforma de compraventa de internet

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TarragonaLa Guardia Urbana de Tarragona ha recuperado una bicicleta valorada en 2.250 euros que había sido robada en el interior de un vehículo aparcado en la carretera de Valencia, a la altura del barrio de Torreforta.

El robo con fuerza sucedió la noche del 17 de mayo y el propietario denunció la sustracción en la comisaría, que inició la investigación. Diez días más tarde, la víctima alertó a la policía tras localizar en Wallapop, una conocida plataforma de compraventa, una bicicleta que podía coincidir con la suya.

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Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, la Guardia Urbana confirmó la coincidencia y organizó un dispositivo para recuperar el vehículo contando con la colaboración del propietario. El hombre hizo creer al vendedor que quería comprar la bicicleta y se citó con él para hacer la transacción.

Vigilancia policial

Un encuentro al que también acudieron agentes de paisano y uniformados de la Unidad de Investigación Básica (UIB), la Oficina de Recepción de Denuncias (ORD) y de la Unidad de Seguridad Territorial (UST), que se desplegaron en el barrio de Campclar de Tarragona. La operación culminó a las 16.15 horas con la recuperación de la bicicleta, que entregaron a su dueño.

Los agentes de la Guardia Urbana detuvieron a un hombre de 19 años como presunto autor de un delito de receptación, tras intentar vender la bicicleta robada valorada en 2.250 euros.