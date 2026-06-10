Piden ayuda para encontrar Helena, una joven de 19 años desaparecida en Moaña, Pontevedra

Alberto Rosa 10 JUN 2026 - 17:04h.

Aunque en un primer momento se apuntó a una posible desaparición voluntaria, la familia ha mostrado preocupación y ha denunciado el caso

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El Concello de Moaña, en Pontevedra ha hecho un llamamiento de búsqueda para encontrar a Helena Moreira Millán, una joven de 19 años vecina de la localidad desaparecida desde el pasado martes.

Aunque en un primer momento se apuntó a una posible desaparición voluntaria, la familia ha mostrado preocupación y ha denunciado su caso tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil, que ya trabajan en la búsqueda.

La joven, tal y como se muestra en la foto compartida por el Concello de Moaña, tiene una tonalidad de piel y pelo clara. Los allegados de la joven piden colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.

Para cualquier pista o información relevante, se ha habilitado el teléfono de la Policía Local de Moaña: 986 311 656.