Asun Chamoso 11 JUN 2026 - 11:59h.

El menor participaba en una excursión guiada frente a la costa de Roses (Girona)

Rescatan viva a la submarinista desaparecida en Cadaqués, tras ser vista desde un crucero

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GironaLos equipos de emergencia y de rescate buscan a un adolescente de 16 años que este miércoles se perdió con moto de agua cuando participaba en una excursión guiada frente a la costa de Roses (Girona).

Salvamento Marítimo recibió el aviso alrededor de las diez y media de la noche, cuando los responsables de la empresa vieron que el menor no llegaba a la zona de Santa Margarida, donde estaba previsto que se encontrara con el resto del grupo, integrado por varios jóvenes y un monitor.

En ese momento, se puso en marcha el operativo de búsqueda coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo de Barcelona y Capitanía Marítima de Palamós. En el dispositivo también participan 13 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con el grupo subacuático y la unidad de drones, Protecció Civil, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, la Policía Local de Roses y la Cruz Roja. Por su parte, Salvamento Marítimo interviene con un helicóptero y varias embarcaciones.

El menor estaba con el resto del grupo a la altura de la Almadrava y cala Canyelles, y el último lugar donde se le vio fue en la zona del castillo de la Trinitat.

Los equipos de emergencia han intensificado la búsqueda por tierra, mar y aire para tratar de localizar al joven desaparecido.