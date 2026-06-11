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Sucesos

Detenida una pareja en Málaga que dejó solos a sus 3 hijos, dos de ellos bebés, en un hotel para ir de fiesta

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Coche de la Policía Nacional. Europa Press
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La Policía Nacional ha detenido a una pareja por la presunta desatención de sus tres hijos menores, a los que supuestamente dejaron solos en un hotel de Benalmádena, en Málaga para estar de fiesta. Dos de los niños han dado positivo en cocaína y los tres menores está están ya bajo tutela de la Junta de Andalucía.

Así lo han confirmado varias fuentes consultadas por Europa Press sobre estos hechos ocurridos en la noche de este pasado miércoles, cuando se alertó sobre la situación de riesgo de los menores, de seis meses, un año y cuatro años, que se encontrarían desatendidos en zonas comunes del establecimiento hotelero.

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La investigación sigue abierta, y se ha detenido a la pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28

Los niños fueron trasladados a un centro hospitalario y dos han dado positivo en cocaína, según fuentes cercanas a la investigación. Asimismo, por parte del Gobierno andaluz, han asegurado a Europa Press que los menores han quedado bajo la protección de la Junta de Andalucía y ya se les ha asignado una familia acogedora.

Los niños, de nacionalidad británica, estaban en un estado que "era preocupante", según la información adelantada por Cadena SER, que indica que la habitación presentaba un notable desorden y falta de condiciones adecuadas.

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