Salvamento Marítimo ha confirmado que antes de las 15 horas de este jueves ha aparecido la moto volcada sobre la arena

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La moto de agua del menor desaparecido este miércoles en Roses (Girona) cuando llevaba a cabo una excursión guiada en ese tipo de vehículos ha aparecido en la playa de Pals, situada a una treintena de kilómetros por mar.

Salvamento Marítimo ha confirmado que antes de las 15 horas de este jueves ha aparecido la moto volcada sobre la arena y que sigue plenamente operativo el dispositivo de búsqueda del joven, de dieciséis años. Según fuentes de ese dispositivo, la investigación está en manos de la policía judicial de la Guardia Civil de Girona, que intenta aclarar las circunstancias que rodean la desaparición del menor.

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Los agentes intentan esclarecer ahora si el joven disponía de permiso paternal para navegar en moto de agua y por qué permanecía en el agua a las 20:30 horas, según los testigos, cuando la normativa prohíbe el uso de este tipo de vehículos una hora antes del ocaso.

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Otro asunto que investiga la Guardia Civil es por qué el aviso de la desaparición se produjo a las 22:45 horas, más de dos horas después de la última vez que el menor fue visto por el resto de integrantes del grupo que participaba en la excursión guiada.

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Según las mismas fuentes, la familia del joven acudió a la empresa que organizaba la salida una vez conoció la desaparición y mantuvo una discusión con sus responsables para, posteriormente, interponer denuncia del caso.