Gonzalo Barquilla 11 JUN 2026 - 15:10h.

Los agentes efectúan disparos con pelotas de goma para dispersar a la multitud en la reconstrucción del crimen de David Salazar

Juanfran, el acusado de matar a David Salazar, habría usado un martillo y desmembrado el cuerpo

Compartir







Máxima tensión en el barrio de Suerte de Saveedra de Badajoz tras el asesinato de David Salazar Expósito. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', las autoridades han trasladado al acusado del crimen, Juanfran, hasta la tienda que regentaba en la calle Luis Andreu Fernández Molina y se han producido diversas detonaciones.

Los agentes han llegado sobre las 14:·30 horas con Juanfran para llevar a cabo la reconstrucción del crimen en el interior del local al que David acudió a comprar dulces el pasado domingo. A las puertas del local se habían congregado numerosas personas.

PUEDE INTERESARTE Un joven hallado muerto en el río de Badajoz en febrero fue vinculado con un robo de armamento: se había escondido de la policía

Los agentes habrían realizado disparos con pelotas de goma para dispersar a la multitud

En un momento dado, un grupo de personas se ha intentado abalanzar sobre Juanfran, por lo que los agentes habrían efectuado diversos disparos con pelotas de goma para rebajar la tensión y dispersar a la multitud, destaca una testigo a la web de 'Informativos Telecinco'.

PUEDE INTERESARTE La UCO ya usó en el caso de Manuela Chavero la táctica que acabó destapando el crimen de Francisca Cadenas

No se descarta que pudiera haber más implicados en el crimen de David

El detenido habría llegado con una vestimenta con la que intentaba pasar desapercibido, pero las personas presentes le han reconocido. Juanfran estaría colaborando con los investigadores y, de hecho, no se descarta que pudiera haber más implicados en el crimen de David. Tras la reconstrucción, el acusado habría salido directo de la tienda a un vehículo policial, que se ha marchado rápidamente del lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las calles cercanas a la tienda que regentaba Juanfran han sido cortadas

Se ha visto a numerosas personas correr por la calle y se han escuchado gritos debido a las detonaciones. Por ahora no se ha confirmado que haya ningún herido. Las calles cercanas a la tienda Horno Extremeño de la que era encargado Juanfran han sido cortadas. Fuentes locales como 'Extremadura7dias' siguen de cerca lo ocurrido. Algunos vecinos también están realizando transmisiones en directo en redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Del encargo de unos dulces a la confesión del acusado

David Salazar Expósito, de 33 años, desapareció el pasado domingo después de salir de su domicilio en el barrio de Suerte de Saavedra para comprar dulces para sus tres hijos en una tienda Horno Extremeño de la calle Luis Andreu Fernández Molina. Cuatro días después, este miércoles, su cuerpo fue hallado en un camino de tierra situado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio, a menos de un kilómetro de su vivienda. La investigación condujo hasta Juanfran, arrendatario del local, que confesó los hechos y guió a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos. Según la información recabada por este medio, se investiga un posible móvil económico y el acusado habría empleado un martillo para matar a David antes de desmembrar el cuerpo y ocultarlo.