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Disparos y máxima tensión en Badajoz tras la llegada de Juanfran a la tienda que regentaba para reconstruir el crimen de David Salazar

Disparos y máxima tensión tras la llegada de Juanfran a la tienda que regentaba para reconstruir el crimen de David Salazar
El crimen de David Salazar aumenta la tensión en el barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz. Informativos Telecinco
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Máxima tensión en el barrio de Suerte de Saveedra de Badajoz tras el asesinato de David Salazar Expósito. Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', las autoridades han trasladado al acusado del crimen, Juanfran, hasta la tienda que regentaba en la calle Luis Andreu Fernández Molina y se han producido diversas detonaciones.

Los agentes han llegado sobre las 14:·30 horas con Juanfran para llevar a cabo la reconstrucción del crimen en el interior del local al que David acudió a comprar dulces el pasado domingo. A las puertas del local se habían congregado numerosas personas.

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Los agentes habrían realizado disparos con pelotas de goma para dispersar a la multitud

En un momento dado, un grupo de personas se ha intentado abalanzar sobre Juanfran, por lo que los agentes habrían efectuado diversos disparos con pelotas de goma para rebajar la tensión y dispersar a la multitud, destaca una testigo a la web de 'Informativos Telecinco'.

Calle Luis Andreu Fernández Molina, donde se ubica la tienda que regentaba Juanfran y donde se han vivido momentos de tensión
Calle Luis Andreu Fernández Molina, donde se ubica la tienda que regentaba Juanfran y donde se han vivido momentos de tensión. Google / Informativos Telecinco
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No se descarta que pudiera haber más implicados en el crimen de David

El detenido habría llegado con una vestimenta con la que intentaba pasar desapercibido, pero las personas presentes le han reconocido. Juanfran estaría colaborando con los investigadores y, de hecho, no se descarta que pudiera haber más implicados en el crimen de David. Tras la reconstrucción, el acusado habría salido directo de la tienda a un vehículo policial, que se ha marchado rápidamente del lugar.

Las calles cercanas a la tienda que regentaba Juanfran han sido cortadas

Se ha visto a numerosas personas correr por la calle y se han escuchado gritos debido a las detonaciones. Por ahora no se ha confirmado que haya ningún herido. Las calles cercanas a la tienda Horno Extremeño de la que era encargado Juanfran han sido cortadas. Fuentes locales como 'Extremadura7dias' siguen de cerca lo ocurrido. Algunos vecinos también están realizando transmisiones en directo en redes sociales.

Imagen de David Salazar, el joven de Badajoz
Imagen de David Salazar, el joven de Badajoz. Informativos Telecinco

Del encargo de unos dulces a la confesión del acusado

David Salazar Expósito, de 33 años, desapareció el pasado domingo después de salir de su domicilio en el barrio de Suerte de Saavedra para comprar dulces para sus tres hijos en una tienda Horno Extremeño de la calle Luis Andreu Fernández Molina. Cuatro días después, este miércoles, su cuerpo fue hallado en un camino de tierra situado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio, a menos de un kilómetro de su vivienda. La investigación condujo hasta Juanfran, arrendatario del local, que confesó los hechos y guió a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos. Según la información recabada por este medio, se investiga un posible móvil económico y el acusado habría empleado un martillo para matar a David antes de desmembrar el cuerpo y ocultarlo.

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