Hallan el cadáver de un hombre en un parque de perros de Pamplona: presenta signos de muerte violenta

Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una muerte violenta, aunque las circunstancias del fallecimiento están siendo investigadas

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El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la tarde de este jueves, en una zona ajardinada situada junto al ascensor de Echavacoiz, en la calle Remiro de Goñi de Pamplona. Según las primeras informaciones, el cadáver se encontraba entre unos arbustos de esta área verde.

Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una muerte violenta, aunque las circunstancias del fallecimiento están siendo investigadas.

Amplio despliegue policial en la zona

Tras el hallazgo, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Municipal de Pamplona, así como agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional, encargados de recabar pruebas y esclarecer lo sucedido.

La zona ha sido acordonada por los agentes para facilitar las labores de investigación y evitar el acceso de curiosos, en estos momentos, alrededor de una decena de efectivos policiales continúan trabajando en el lugar donde apareció el cuerpo. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y se encuentran a la espera de los resultados de la inspección ocular y de las diligencias que permitan determinar la identidad de la víctima y las causas exactas de la muerte.

Según el medio 'Diario de Navarra' a las 17:30 horas, los agentes seguían trabajando en los alrededores de dónde ha aparecido el cuerpo, realizando la inspección y documentación del escenario en el que se investiga un posible crimen.