El acusado, de 30 años y origen dominicano, figuraba además en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén)

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La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio con jurado contra Richard Fermín P.S., acusado de asesinar a su pareja, Miguela N.N., el 24 de septiembre de 2023 en Madrid. La víctima, de 35 años, era de origen dominicano, tenía nacionalidad española y era madre de tres hijos, dos de ellos menores de edad. Durante la última sesión del juicio, las partes han expuesto sus conclusiones finales ante el jurado popular, que deberá emitir un veredicto en los próximos días.

La Fiscalía solicita finalmente una condena de 22 años de prisión por un delito de asesinato, con las agravantes de género y ensañamiento, además de otros dos años por un delito de maltrato continuado.

Inicialmente, el Ministerio Público reclamaba 25 años de cárcel e incluía también la agravante de parentesco, aunque esta ha sido retirada al no haberse podido demostrar una convivencia estable entre ambos.

Existía una condena previa por malos tratos

Según recoge el escrito de la Fiscalía, Richard Fermín P.S. ya había agredido a Miguela en una discoteca el 9 de abril de 2022. Por estos hechos fue condenado el 17 de octubre de 2023, apenas un mes después del crimen que ahora se juzga, la acusación sostiene que el acusado acabó con la vida de la mujer de forma repentina y sin darle posibilidad alguna de defenderse.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, considera que se trató de un asesinato sin atenuantes y ha elevado su petición hasta los 28 años de prisión, su abogado ha cuestionado la validez de las circunstancias atenuantes alegadas por la defensa, relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, al considerar que se basan exclusivamente en las declaraciones del propio acusado y no en pruebas objetivas.

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"No se dejen engañar", pidió al jurado durante su informe final, al tiempo que criticó la "memoria sorprendente y selectiva" del procesado cuando trata de justificar una alteración de sus facultades: "Espero que en el recuerdo de Miguela se pueda decir que se hizo justicia", concluyó el letrado. La acusación popular ejercida por la Comunidad de Madrid se ha adherido a esta petición, al tratarse de un caso de violencia machista.

La defensa insiste en que actuó en un "arrebato"

Por su parte, la abogada del acusado ha mantenido que los hechos fueron consecuencia de un "arrebato", motivado por una supuesta agresión previa de la víctima y agravado por el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.

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La letrada recordó al jurado que el acusado confesó el crimen y subrayó que, al no existir testigos presenciales, su declaración resultó fundamental para esclarecer los hechos. "Ustedes ya saben quién es el autor", señaló durante su alegato.

Asimismo, sostuvo que las discusiones eran responsabilidad de ambos miembros de la pareja y afirmó que "uno no discute si el otro no quiere": "No por ser mujer es uno un santo, también hay hombres maltratados", argumentó la defensa, en su intervención final, Richard Fermín P.S. utilizó su derecho a la última palabra para cargar contra la familia de la víctima, asegurar que Miguela le amenazaba de muerte y expresar sus disculpas: "Pido perdón a toda la sociedad", manifestó el acusado antes de que el juicio quedara visto para sentencia.

Tras la finalización de las sesiones, será el jurado popular el encargado de determinar la culpabilidad del acusado en un caso que la Fiscalía y las acusaciones consideran un crimen de violencia machista marcado por el ensañamiento.

La decisión del tribunal popular será clave para fijar la condena definitiva a Richard Fermín P.S., quien ha reconocido haber matado a Miguela, aunque su defensa sostiene que actuó bajo una alteración de sus facultades provocada por el consumo de alcohol y drogas.