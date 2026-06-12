El profesor ha sido suspendido de sus funciones como docente de forma cautelar

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Un profesor de un instituto de Málaga ha sido detenido tras la denuncia de una estudiante por presuntos abusos sexuales. Pocas horas después el juzgado lo ha puesto en libertad provisional, aunque permanece suspendido de sus funciones.

El docente del instituto de secundaria ha sido detenido por agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional tras la denuncia interpuesta por la supuesta víctima, una estudiante menor de edad.

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La adolescente ha relatado a sus progenitores, según la denuncia, que el profesor de 45 años, aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con ella en el instituto para supuestamente abusar sexualmente.

El profesor ha sido suspendido de sus funciones de forma cautelar

El hombre fue detenido por la Policía Nacional a principios de este mes de junio y la investigación sigue abierta, según ha confirmado Europa Press que cita fuentes policiales.

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A principios de junio se tomó declaración tanto a la menor como al profesor investigado, en el marco de las actuaciones judiciales en curso. El profesor fue detenido y puesto a disposición judicial, quedando en libertad provisional.

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A la espera de la resolución que pueda determinarse tras el procedimiento judicial abierto contra el docente, la Dirección General de Recursos Humanos acordó, como medida cautelar, la suspensión de funciones, que le fue notificada el 3 de junio.