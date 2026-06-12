El propietario de la joyería fue golpeado en la cabeza por los atracadores y tuvo que ser atendido por una mujer

Atraco a plena luz del día en una joyería de un centro comercial de Madrid

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a cinco presuntos atracadores cuando intentaban asaltar una joyería cerca de la plaza Artós del barrio barcelonés de Sarrià, han informado fuentes policiales.

El intento de atraco ha tenido lugar a las 11 horas en un establecimiento situado en el pasaje Senillosa de la capital catalana, pero ha sido frustrado por la intervención de la policía. Los Mossos d'Esquadra han detenido "in fraganti" a cinco de los supuestos implicados en el golpe, cuando estaban tratando de perpetrar el atraco.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la diligencias relacionadas con el atraco frustrado.

El propietario de la joyería resultó herido

El propietario de la joyería ha resultado herido en la cabeza durante el robo tras haber sido agredido por los asaltantes. Uno de los testigos ha explicado para el medio ‘El Periódico’ que el suceso ha sorprendido en el vecindario, ya que el establecimiento es muy conocido en el lugar y que, cuando han entrado los ladrones él se encontraba trabajando en el piso superior y decidió salir al escuchar los gritos.

El joyero fue atendido al principio por una mujer con conocimientos sanitarios quien le realizó “unas curas preliminares”, además, han precisado fuentes cercanas al caso para el mismo medio que la recepcionista de la joyería sufrió un ataque de ansiedad.