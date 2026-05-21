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El robo de una joyería en Alzira en cuestión de segundos: revientan la pared con un ariete casero instalado en un 4x4 y desvalijaron la tienda

Desvalijan una joyería en Alzira tras empotrar un vehículo con un ariete casero
Los ladrones dejaron el vehículo abandonado tras el asalto y la joyería de Alzira totalmente destrozada. Telecinco.es
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Los alunizajes se han convertido en uno de los principales métodos utilizados por los ladrones para acceder a locales comerciales como joyerías o tiendas de móviles. Utilizan coches robados para empotrarlos contra las cristaleras y acceder a los establecimientos rápidamente.

Pero la banda que ha asaltado la madrugada del domingo una joyería en Alzira ha ido un paso más allá. Los ladrones han instalado en la parte trasera de un 4x4 previamente robado una especie de ariete a medida para poder derribar la pared y la persiana de la joyería.

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Al inspeccionar el vehículo, que dejaron abandonado tras el asalto, se puede apreciar el alto nivel de sofisticación y preparación del asalto.

El vehículo equipado con un ariete en la parte trasera
El vehículo equipado con un ariete en la parte trasera. Telecinco.es

Asalto rápido y profesional

Un robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad de Alzijoyas, ubicada en el complejo comercial Carrefour de Alzira (Valencia).

En las imágenes se aprecia cómo los ladrones embisten la pared y la persiana del local. Debido a la fuerza del impacto parte del todoterreno entró a la joyería y desplazó varios mostradores.

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Inmediatamente, cuatro ladrones con las caras cubiertas con pasamontañas y equipados con cajas de plástico y linternas irrumpen en el local y en poco más de un minuto desvalijan la joyería, mientras se ve cómo no dejan de caer partículas de polvo y escombros como consecuencia del brutal alunizaje.

La rápida y precisa ejecución del asalto permite a los ladrones llevarse un botín de más de 300.000 euros en joyas y huir rápidamente el local, dejando el vehículo abandonado.

Junto a las enormes pérdidas generadas por el robo, los propietarios de esta conocida joyería de Alzira tendrán que rehabilitar el local, muy dañado tras el asalto.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y tras tomar muestras en el local y visionar las imágenes trabajan para tratar de localizar a los miembros de esta banda de atracadores altamente especializada.

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