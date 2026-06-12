Un hombre de 80 años y una mujer de 75 han muerto ahogados este viernes en una playa de Torrox

Muere ahogado un hombre de 81 años tras caer a la piscina de su casa en Batres, Madrid

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Un hombre de 80 años y una mujer de 75 han muerto ahogados este viernes en una playa de Torrox (Málaga), según ha informado a EFE un portavoz del servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 19.30 horas en la playa de las Lindes y fueron otros bañistas los que alertaron al 112 de que había dos personas que podían haberse ahogado. El 112 activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento de ambos.

Se desconocen las circunstancias del hecho

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y se ha hecho cargo de la investigación, ya que por el momento se desconocen las circunstancias del hecho. El suceso se ha producido en un día en el que el mar estaba revuelto, con marejada.