Un hombre de 81 años ha perdido la vida tras car "accidentalmente" a la piscina de su chalet en Batres, Madrid

Muere ahogado un niño de 2 años en una piscina hinchable en un domicilio de Almazán, Soria

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Un hombre de 81 años murió ahogado este jueves por la tarde tras caer "accidentalmente" en la piscina de su chalet, ubicado en la madrileña localidad de Batres, informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

Tras recibir el aviso, Emergencias movilizó a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que "ayudaron en las tareas del rescate", informó Encarna Fernández, portavoz Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

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También se alertó a los efectivos del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) que, "tras 30 minutos de maniobras de reanimación avanzadas", tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del anciano.

No han trascendido más detalles sobre cómo se produjo la muerte

Por el momento las autoridades no han confirmado la identidad del hombre ni si se encontraba solo en la vivienda. Tampoco han confirmado cómo se produjo la caída y quién dio el aviso, aunque descartan que pueda tratarse de algún crimen y relacionan la muerte de la víctima con un accidente.

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La piscina donde ha fallecido el hombre de 81 años era privada y estaba en su propio domicilio, pero no han trascendido más detalles sobre los hechos y si el hombre se pudo golpear la cabeza o hacer daño antes de caer, impidiendo que pudiese salir él solo de la piscina.